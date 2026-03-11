İnsanlığın çamura battığı işkence çiftliğini bakanlık bastı!

Kurban bayramı için besiye aldığı ineklerini dizlerine kadar çamur içerisinde barındıran çiftçi, bu sayede hayvanların daha hızlı kilo almasını sağladığını iddia etti. Çamur içinde hareket edemeyen hayvanların çaresizce olduğu yerden yemlerini yediği görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Görüntüler üzerine harekete geçen Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri Söz konusu işletmeye giderek hayvanları eziyetten kurtardı. Çiftçiye de para cezası kesildi.

ASLA KABUL EDİLEMEZ

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Sosyal medyada yer alan ve hayvan refahına açıkça aykırı davranışlar içeren görüntüler üzerine derhal inceleme başlatılmıştır. Görüntülerde yer alan işletmenin Çorum'da bulunduğunun tespit edilmesinin ardından işletmede gerekli gerçekleştirilmiş; işletmeye idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca işletmede bulunan hayvanların sağlık ve refahını olumsuz etkileyen koşulların giderilmesi için gerekli müdahaleler yapılmış, bakım alanları hayvanların uygun şartlarda barındırılmasını sağlayacak şekilde temizletilerek gerekli düzenlemeler yaptırılmıştır. Hayvanların sağlığına ve refahına yönelik her türlü ihmal ve kötü muamele asla kabul edilemez. Bu ilkeyi ihlal eden hiçbir kişi ya da İşletmeye müsamaha gösterilmeyecektir” denildi.