  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Olmayacak şey gerçekten oldu: S-300'ler klonlandı Gıda etiketlerinde yeni dönem: Bu olmadan satış yapamayacaklar! Liverpool zaferinin değerini anlatan tablo: Galatasaray Sondan 2’nci! Canan Karatay 'süper ikili'yi açıkladı: Limon ve sarımsakla hastalıklara meydan okuyun! Birçok öğrenci onun yaptığını yapmadı: Lise öğrencilerine sosyal deney Osmanlı ordusuna büyük övgü 'Cesur askerden bol bir şey yok' Uzmandan kronik akciğer hastalarına 'hareket' çağrısı! Pulmoner rehabilitasyon ile destek... Ramazan'da susuzlukla nasıl başa çıkılır? Uzmanından bomba tavsiyeler geldi...
Kadın - Aile
17
Yeniakit Publisher
Canan Karatay 'süper ikili'yi açıkladı: Limon ve sarımsakla hastalıklara meydan okuyun!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Canan Karatay 'süper ikili'yi açıkladı: Limon ve sarımsakla hastalıklara meydan okuyun!

Canan Karatay'ın gizli silahı ortaya çıktı. Bu iki besinin mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini duyurdu.

#1
Foto - Canan Karatay 'süper ikili'yi açıkladı: Limon ve sarımsakla hastalıklara meydan okuyun!

Canan Karatay özellikle kış aylarında tüketilmesini öneriyor... Kelle paçanın kolajen gücü, sarımsağın antibiyotik etkisi ve limonun C vitaminiyle birleşiyor; ortaya hem lezzetli hem de tam koruma sağlayan bir bağışıklık kalkanı çıkıyor...

#2
Foto - Canan Karatay 'süper ikili'yi açıkladı: Limon ve sarımsakla hastalıklara meydan okuyun!

Prof. Dr. Canan Karatay, doğal beslenme önerileriyle sık sık gündeme gelerek bazı gıdalara dikkat çekiyor.

#3
Foto - Canan Karatay 'süper ikili'yi açıkladı: Limon ve sarımsakla hastalıklara meydan okuyun!

Yeniçağ'ın haberine göre, kelle paça çorbasının özellikle limon ve sarımsakla tüketildiğinde etkisi artıyor.

#4
Foto - Canan Karatay 'süper ikili'yi açıkladı: Limon ve sarımsakla hastalıklara meydan okuyun!

Çorbanın hem bağışıklığı artırdığı hem de vücuda enerjisi verdiği biliniyor.

#5
Foto - Canan Karatay 'süper ikili'yi açıkladı: Limon ve sarımsakla hastalıklara meydan okuyun!

Kelle paça ürk mutfağının en eski ve en besleyici çorbalarından biri olarak kabul ediliyor.

#6
Foto - Canan Karatay 'süper ikili'yi açıkladı: Limon ve sarımsakla hastalıklara meydan okuyun!

Kaynatması uzun saatler süren bu çorba, kemik, kolajen ve mineral bakımından çok zengin.

#7
Foto - Canan Karatay 'süper ikili'yi açıkladı: Limon ve sarımsakla hastalıklara meydan okuyun!

Eklenen limon ve sarımsak, hem lezzetine lezzet katıyor hem de bağışıklığı güçlendiren etkileriyle çorbanın şifasını daha da artırıyor.

#8
Foto - Canan Karatay 'süper ikili'yi açıkladı: Limon ve sarımsakla hastalıklara meydan okuyun!

Limon ve sarımsak bir araya geldiğinde ortaya tam bir "bağışıklık dopingi" çıkıyor.

#9
Foto - Canan Karatay 'süper ikili'yi açıkladı: Limon ve sarımsakla hastalıklara meydan okuyun!

Bu iki güçlü besin kelle paçayla birleştiğinde adeta bir bağışıklık dopingi oluyor.

#10
Foto - Canan Karatay 'süper ikili'yi açıkladı: Limon ve sarımsakla hastalıklara meydan okuyun!

Kelle paça, bağışıklık sistemini destekliyor ve özellikle kış aylarında hastalıklara karşı büyük bir direnç oluşturuyor.

#11
Foto - Canan Karatay 'süper ikili'yi açıkladı: Limon ve sarımsakla hastalıklara meydan okuyun!

İçeriğindeki kolajen sayesinde eklem ve kemik sağlığına iyi geliyor. Bu yüzden özellikle kırık tedavisi sürerken hastalara yardımcı oluyor.

#12
Foto - Canan Karatay 'süper ikili'yi açıkladı: Limon ve sarımsakla hastalıklara meydan okuyun!

Bu çorbayı içenler kendilerini uzun süre tok tuttuğunu söylüyor.

#13
Foto - Canan Karatay 'süper ikili'yi açıkladı: Limon ve sarımsakla hastalıklara meydan okuyun!

Kışın soğuk havalarda vücudu ısıtıyor. Sarımsak ve limonla birlikte tüketince grip ve soğuk algınlığını atlatmada yardımcı oluyor.

#14
Foto - Canan Karatay 'süper ikili'yi açıkladı: Limon ve sarımsakla hastalıklara meydan okuyun!

Eklem ağrılarının hafiflemesine yardımcı oluyor. Kemik kırıklarının iyileşme sürecini hızlandırıyor. Sıvı kaybı yaşayan eklemleri destekliyor.

#15
Foto - Canan Karatay 'süper ikili'yi açıkladı: Limon ve sarımsakla hastalıklara meydan okuyun!

İçeriğindeki yüksek protein, vitamin ve mineraller (özellikle çinko ve magnezyum) bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.

#16
Foto - Canan Karatay 'süper ikili'yi açıkladı: Limon ve sarımsakla hastalıklara meydan okuyun!

Kelle paça oldukça besleyici ve kalorili bir yemektir. Ayrıca kolesterol ve yağ oranı yüksek olabildiği için kalp-damar rahatsızlığı olanların ve yüksek tansiyon hastalarının tüketmeden önce doktoruna danışması veya porsiyon kontrolü yapması önemlidir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avrupa kendi ayağına sıktığını itiraf etti
Dünya

Avrupa kendi ayağına sıktığını itiraf etti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, nükleer enerjiden çıkışı stratejik hata olarak değerlendirdi.

Depremzede ve hacı adaylarını dolandıran kadın tutuklandı
Gündem

Depremzede ve hacı adaylarını dolandıran kadın tutuklandı

Ankara’da kendisini MİT mensubu, diplomat, kamuda yönetici, NATO Temsilcisi, BM Temsilcisi olarak tanıtan Şerife Yılmaz, Emniyet güçleri tar..
Sabahın ilk ışıklarında kurşun yağdırdılar! Toronto'da diplomatik misyona saldırı
Gündem

Sabahın ilk ışıklarında kurşun yağdırdılar! Toronto'da diplomatik misyona saldırı

Siyonist zulmün hamiliğini yapan ABD’nin diplomatik temsilcilikleri, dünyanın dört bir yanında öfkenin ve saldırıların hedefi olmaya devam e..
ABD, İsrail'e İran uyarısı! "O hedefleri vurma"
Dünya

ABD, İsrail'e İran uyarısı! "O hedefleri vurma"

ABD yönetiminin, İran’a yönelik saldırıları birlikte yürüttüğü İsrail’den ülkedeki petrol depoları ve enerji altyapısını hedef alan yeni sal..
Dubai çölde bir hayalet şehre dönüştü
Gündem

Dubai çölde bir hayalet şehre dönüştü

Siyonist İsrail ve ABD’nin bölgedeki kirli emelleri sonrası başlayan çatışmalar, Orta Doğu’nun parlayan yıldızı Dubai’yi adeta karanlığa göm..
Batılı müstekbirlerin "hayvan sevgisi" maskesi Dubai çöllerinde düştü!
Gündem

Batılı müstekbirlerin "hayvan sevgisi" maskesi Dubai çöllerinde düştü!

Ortadoğu'yu kan gölüne çeviren Siyonist İsrail ve yardakçısı ABD’nin haksız saldırıları sonrası, "medeniyet" maskesi takan Batılıların gerçe..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23