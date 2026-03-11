  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Olmayacak şey gerçekten oldu: S-300'ler klonlandı Gıda etiketlerinde yeni dönem: Bu olmadan satış yapamayacaklar! Liverpool zaferinin değerini anlatan tablo: Galatasaray Sondan 2’nci! Canan Karatay 'süper ikili'yi açıkladı: Limon ve sarımsakla hastalıklara meydan okuyun! Birçok öğrenci onun yaptığını yapmadı: Lise öğrencilerine sosyal deney Osmanlı ordusuna büyük övgü 'Cesur askerden bol bir şey yok' Uzmandan kronik akciğer hastalarına 'hareket' çağrısı! Pulmoner rehabilitasyon ile destek... Ramazan'da susuzlukla nasıl başa çıkılır? Uzmanından bomba tavsiyeler geldi...
Spor
18
Yeniakit Publisher
Liverpool zaferinin değerini anlatan tablo: Galatasaray Sondan 2’nci!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Liverpool zaferinin değerini anlatan tablo: Galatasaray Sondan 2’nci!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu’na kalan takımların kadro değerleri dikkat çekti. Listeye göre en yüksek kadro değerine sahip takım 1.36 milyar euro ile Real Madrid oldu. İspanyol devini 1.31 milyar euro ile Manchester City ve 1.23 milyar euro ile Arsenal takip etti. Türkiye’yi temsil eden Galatasaray, 344 milyon euroluk kadro değeriyle listede 15’inci sırada yer aldı. Norveç temsilcisi FK Bodo/Glimt ise 57 milyon euro ile Son 16’daki en düşük bütçeli takım konumunda yer alıyor.

#1
Foto - Liverpool zaferinin değerini anlatan tablo: Galatasaray Sondan 2’nci!

Son 16 turunda yer alan takımların kadro değerleri şu şekilde:

#2
Foto - Liverpool zaferinin değerini anlatan tablo: Galatasaray Sondan 2’nci!

Real Madrid – 1.36 milyar euro

#3
Foto - Liverpool zaferinin değerini anlatan tablo: Galatasaray Sondan 2’nci!

Manchester City – 1.31 milyar euro

#4
Foto - Liverpool zaferinin değerini anlatan tablo: Galatasaray Sondan 2’nci!

Arsenal – 1.23 milyar euro

#5
Foto - Liverpool zaferinin değerini anlatan tablo: Galatasaray Sondan 2’nci!

Paris Saint-Germain – 1.20 milyar euro

#6
Foto - Liverpool zaferinin değerini anlatan tablo: Galatasaray Sondan 2’nci!

Chelsea – 1.16 milyar euro

#7
Foto - Liverpool zaferinin değerini anlatan tablo: Galatasaray Sondan 2’nci!

Barcelona – 1.11 milyar euro

#8
Foto - Liverpool zaferinin değerini anlatan tablo: Galatasaray Sondan 2’nci!

Liverpool – 1.02 milyar euro

#9
Foto - Liverpool zaferinin değerini anlatan tablo: Galatasaray Sondan 2’nci!

Bayern Munich – 959,95 milyon euro

#10
Foto - Liverpool zaferinin değerini anlatan tablo: Galatasaray Sondan 2’nci!

Tottenham Hotspur – 802 milyon euro

#11
Foto - Liverpool zaferinin değerini anlatan tablo: Galatasaray Sondan 2’nci!

Newcastle United – 708 milyon euro

#12
Foto - Liverpool zaferinin değerini anlatan tablo: Galatasaray Sondan 2’nci!

Atletico Madrid – 584 milyon euro

#13
Foto - Liverpool zaferinin değerini anlatan tablo: Galatasaray Sondan 2’nci!

Sporting CP – 464 milyon euro

#14
Foto - Liverpool zaferinin değerini anlatan tablo: Galatasaray Sondan 2’nci!

Bayer Leverkusen – 422 milyon euro

#15
Foto - Liverpool zaferinin değerini anlatan tablo: Galatasaray Sondan 2’nci!

Atalanta – 386 milyon euro

#16
Foto - Liverpool zaferinin değerini anlatan tablo: Galatasaray Sondan 2’nci!

Galatasaray – 344 milyon euro

#17
Foto - Liverpool zaferinin değerini anlatan tablo: Galatasaray Sondan 2’nci!

FK Bodo/Glimt – 57 milyon euro

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avrupa kendi ayağına sıktığını itiraf etti
Dünya

Avrupa kendi ayağına sıktığını itiraf etti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, nükleer enerjiden çıkışı stratejik hata olarak değerlendirdi.

Depremzede ve hacı adaylarını dolandıran kadın tutuklandı
Gündem

Depremzede ve hacı adaylarını dolandıran kadın tutuklandı

Ankara’da kendisini MİT mensubu, diplomat, kamuda yönetici, NATO Temsilcisi, BM Temsilcisi olarak tanıtan Şerife Yılmaz, Emniyet güçleri tar..
Sabahın ilk ışıklarında kurşun yağdırdılar! Toronto'da diplomatik misyona saldırı
Gündem

Sabahın ilk ışıklarında kurşun yağdırdılar! Toronto'da diplomatik misyona saldırı

Siyonist zulmün hamiliğini yapan ABD’nin diplomatik temsilcilikleri, dünyanın dört bir yanında öfkenin ve saldırıların hedefi olmaya devam e..
ABD, İsrail'e İran uyarısı! "O hedefleri vurma"
Dünya

ABD, İsrail'e İran uyarısı! "O hedefleri vurma"

ABD yönetiminin, İran’a yönelik saldırıları birlikte yürüttüğü İsrail’den ülkedeki petrol depoları ve enerji altyapısını hedef alan yeni sal..
Dubai çölde bir hayalet şehre dönüştü
Gündem

Dubai çölde bir hayalet şehre dönüştü

Siyonist İsrail ve ABD’nin bölgedeki kirli emelleri sonrası başlayan çatışmalar, Orta Doğu’nun parlayan yıldızı Dubai’yi adeta karanlığa göm..
Batılı müstekbirlerin "hayvan sevgisi" maskesi Dubai çöllerinde düştü!
Gündem

Batılı müstekbirlerin "hayvan sevgisi" maskesi Dubai çöllerinde düştü!

Ortadoğu'yu kan gölüne çeviren Siyonist İsrail ve yardakçısı ABD’nin haksız saldırıları sonrası, "medeniyet" maskesi takan Batılıların gerçe..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23