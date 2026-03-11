Türkiye'nin konuştuğu bakkal! Parayla değil dua ile alışveriş yapılıyor!

  • İSTANBUL
Akşemsettin Camii müştemilatında kurulan hayır bakkalı, hayırseverlerin destekleriyle ihtiyaç sahiplerine ücretsiz temel gıda ve hijyen ürünleri ulaştırmayı sürdürüyor. Yaklaşık 4 yıl önce kurulan bakkal, bugün itibarıyla yaklaşık bin kişiye düzenli olarak hizmet veriyor.

Akşemsettin Camii müştemilatında kurulan hayır bakkalı, hayırseverlerin destekleriyle ihtiyaç sahiplerine ücretsiz temel gıda ve hijyen ürünleri ulaştırmayı sürdürüyor. Yaklaşık 4 yıl önce kurulan bakkal, bugün itibarıyla yaklaşık bin kişiye düzenli olarak hizmet veriyor.

Sivas'ta bir cami müştemilatında kurulan hayır bakkalı, hayırseverlerin katkılarıyla ihtiyaç sahiplerine ücretsiz temel gıda ve hijyen malzemesi ulaştırmaya devam ediyor.

Sivas'ın Selçuklu Mahallesi'nde bulunan Akşemsettin Camii müştemilatında yaklaşık 4 yıl önce hayata geçirilen hayır bakkalı, ilk kurulduğu dönemde yalnızca 10 ihtiyaç sahibine destek veriyordu. Zamanla hayırseverlerin katkılarının artmasıyla büyüyen bakkal, bugün geniş bir dayanışma ağına dönüştü. Raflarında bakliyat, un, yağ ve şeker gibi temel gıda ürünlerinin yanı sıra temizlik ve hijyen malzemelerinin de bulunduğu hayır bakkalından yaklaşık bin kişi ücretsiz olarak yararlanabiliyor. İhtiyaç sahipleri, herhangi bir ücret ödemeden gerekli ürünleri temin ederek, temel ihtiyaçlarını karşılıyor. Hayır bakkalı, mahallede dayanışma ve paylaşma kültürünün güçlenmesine de katkı sağlıyor.

 

"Bu bakkalda para değil dua geçiyor"

İhtiyaç sahiplerine yardım ettiklerini söyleyen Ahmet Uslu, "Hayır bakkalında mübarek Ramazan ayı ile beraber yardım en üst seviyeye ulaşıyor. Bizden elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yetime, ihtiyaç sahibine yardım etmek kadar güzel bir şey yoktur. Çok değerli dostlarımız var. Hayır bakkalına yardım ediyorlar ve isimlerini bile söylemiyorlar. Böyle insanların toplum içerisinde olması bir değerdir. Bu şekilde gıdaları halka dağıtıyoruz. Herkes bize teşekkür ediyor ve bizde vesile olmuş oluyoruz. Bu bakkalda para değil dua geçiyor. Bu dualarında karşılığını alıyoruz" dedi.

Vahap

Millet özüne döndükçe her şey güzelleşiyor işte örneği.

Mehmet

İşte İSLAMIN kuralı bu samimyet dürüştlük ve İMAN bunu kemalist sisteme benzetmeyin,zaten kemalist sistem bunu ortadan kaldırmak için getirildi.
