"İmamoğlu suç örgütü" davasında tansiyon dinmiyor: Jandarma müdahale etti!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı yürütülen "çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında açılan dev davanın üçüncü günü, duruşma salonunda yaşanan sert tartışmalarla başladı. 107’si tutuklu toplam 407 sanığın yargılandığı dava, Silivri’deki Marmara Cezaevi kampüsünde kurulan özel mahkemede devam ediyor.

107 tutuklu sanık hakim karşısında

Duruşmaya, görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere, Şişli Belediye Başkanı Emrah Resul Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 107 tutuklu sanık katıldı. CHP heyeti ve sanık yakınlarının hıncahınç doldurduğu salonda, jandarma ekipleri adeta kuş uçurtmadı.

Salonda jandarma müdahalesi

Duruşmanın sabah saatlerindeki oturumunda, tutuklu sanıklardan İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık’ın salona girişi sırasında gerginlik yaşandı. Saltık’ın yerine geçmek yerine izleyicilere uzun süre selam vermesi üzerine jandarma ekipleri müdahalede bulundu. Bu duruma tepki gösteren diğer sanıklar ve avukatlar ile güvenlik güçleri arasında sözlü tartışma yaşandı.

Savunmalar devam ediyor: "İş insanıyım" dedi

Gerginliğin ardından başlayan çapraz sorgularda, CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner’in kardeşi Bulut Aydöner savunma yaptı. İddianamedeki suçlamaları reddeden Aydöner, kendisinin sadece bir iş insanı olduğunu ve ailesinin ticari şirketlerinde faaliyet gösterdiğini iddia etti.

Savcılığın "organize suç yapılanması" olarak nitelendirdiği şemanın detaylarının sorgulandığı duruşma, diğer sanıkların ifadeleriyle sürüyor.

