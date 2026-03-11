Kuzey Kore’de baba-kız etkinliği: Beraber füze fırlattılar…

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, test "ChoeHyon" adlı destroyerde gerçekleştirildi. Test kapsamında art arda çok sayıda seyir füzesi fırlatıldığı, füzelerin önceden belirlenmiş rotalarda 10.116 ile 10.138 saniye (yaklaşık 2 saat 48 dakika) boyunca havada kalarak hedeflerini tam isabetle vurduğu kaydedildi.

Testin yalnızca teknik bir deneme olmadığı, aynı zamanda Pyongyang'ın nükleer kararlılığını göstermek amacıyla yapıldığı belirtildi.

ABD VE GÜNEY KORE’YE CEVAP

Kuzey Kore lideri Kim'in "stratejik" seyir füzesinin test fırlatışını kızıyla birlikte denetlediği anlar fotoğraflara yansıdı. Füze testi, ABD ile Güney Kore'nin 9 Mart'ta başlattığı "Özgürlük Kalkanı" tatbikatıyla aynı döneme denk geldi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kızı Kim Ju-ae, 2022'de devlet medyasında ilk kez görünmesinden bu yana askeri geçit törenleri ve füze denemeleri dahil birçok etkinlikte babasına eşlik etmesiyle dikkati çekiyor.2013 doğumlu olduğu düşünülen Ju-ae'yi Kuzey Kore'nin "en muhtemel halefi" şeklinde yorumlanıyor.