İhanet bildirisine imza atan sözde amiral FETÖ ve PYD sevdalısı çıktı

Vesayet sevdalısı darbe yanlısı 103 emekli sözde general, Türkiye’nin bekasını düşünüyorlarmış gibi yapıp meşru hükümet aleyhinde gece yarısı bildirisi yayınladı.

Skandal bildiride küstah ifadelerle darbe imasında bulunuldu. Bildirinin 15 Temmuz darbe girişimine 103 gün kala yayınlanması ise asıl amacın ne olduğunu gözler önüne serdi.

Öte yandan ihanet bildirisinde imzası bulunan Türker Ertürk, daha önce terör örgütü FETÖ ve PYD’yi savunmuş ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’den çekilmesini fikrini ortaya atmıştı.

FETÖ ve PYD ile ilgili skandal sözler

Ertürk katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamada, "Girit'e bir imtiyaz tanınabilir. Ben bunları bir beyin fırtınası olarak yorumluyorum. Bunlar masada uzlaşılabilir. Sen kimseyi tanımam diyorsun. Bu itiş kakışa neden olur. Buraya küresel güçler de gelmiş. Hepsine karşı meydan okuyacak gücümüz yok. Uzlaşma demek senin bazı konularda geri çekilmen demektir." diyerek Türkiye'nin geri adım atmasını savunmuştu.

Emekli Tuğamiral Türker Ertürk, Akit TV'de katıldığı Asıl Mesele programında, FETÖ'nün terörist bir oluşum olmadığını iddia ederek “28 Şubat ile 15 Temmuz darbe girişimi aynı değil” demişti.

Bir dönem CHP'de de aktif siyaset de yapan Ertürk'ün, “PYD'nin laik yapısını da zaten biliyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.

Ertürk daha öncede sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Miraç kandilini kutlayan komutana "yazıklar olsun" demiş, ancak kendisi sonra Yahudilerin bayramını kutlamıştı.