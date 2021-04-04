  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İhanet bildirisine imza atan sözde amiral FETÖ ve PYD sevdalısı çıktı
Gündem

İhanet bildirisine imza atan sözde amiral FETÖ ve PYD sevdalısı çıktı

Emekli 103 amiralin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili gece yarısı yayımladığı darbe imalı bildiriye tepki yağarken, bildiride imzası bulunan Türker Ertürk, daha önce FETÖ’ye “terör örgütü değildir” demiş ve Türkiye Doğu Akdeniz’den geri çekilmesini savunmuştu.

Yeniakit Publisher
2021-04-04 13:36:00 - 2021-04-04 14:02:39

Vesayet sevdalısı darbe yanlısı 103 emekli sözde general, Türkiye’nin bekasını düşünüyorlarmış gibi yapıp meşru hükümet aleyhinde gece yarısı bildirisi yayınladı.

Skandal bildiride küstah ifadelerle darbe imasında bulunuldu. Bildirinin 15 Temmuz darbe girişimine 103 gün kala yayınlanması ise asıl amacın ne olduğunu gözler önüne serdi.

Öte yandan ihanet bildirisinde imzası bulunan Türker Ertürk, daha önce terör örgütü FETÖ ve PYD’yi savunmuş ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’den çekilmesini fikrini ortaya atmıştı.

FETÖ ve PYD ile ilgili skandal sözler

Ertürk katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamada, "Girit'e bir imtiyaz tanınabilir. Ben bunları bir beyin fırtınası olarak yorumluyorum. Bunlar masada uzlaşılabilir. Sen kimseyi tanımam diyorsun. Bu itiş kakışa neden olur. Buraya küresel güçler de gelmiş. Hepsine karşı meydan okuyacak gücümüz yok. Uzlaşma demek senin bazı konularda geri çekilmen demektir." diyerek Türkiye'nin geri adım atmasını savunmuştu.

Emekli Tuğamiral Türker Ertürk, Akit TV'de katıldığı Asıl Mesele programında, FETÖ'nün terörist bir oluşum olmadığını iddia ederek “28 Şubat ile 15 Temmuz darbe girişimi aynı değil” demişti.

Bir dönem CHP'de de aktif siyaset de yapan Ertürk'ün, “PYD'nin laik yapısını da zaten biliyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.

Ertürk daha öncede sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Miraç kandilini kutlayan komutana "yazıklar olsun" demiş, ancak kendisi sonra Yahudilerin bayramını kutlamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Emir

Bu Binaların ahmakların arkasında CHP yoksa bende hiçbirşey bilmiyorum.
  • Yanıtla

alper

zaten bu genareler bozuntuları yılarca bu miletin kene gibi kanını emislerdir çünkü amrkanci oldukları zaten beli amrkaya köpek olana kadar bu milete şerefli asker olsaydılar hainlerin derhal rütbeleri sökulsun ve emekli maaşları kesilsin 
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
103 emekli amiralin sözde bildirisinde dikkat çeken FETÖ detayı
Gündem

103 emekli amiralin sözde bildirisinde dikkat çeken FETÖ detayı

28 Şubat zihniyetli 103 emekli Amiralin hükümete ve TSK'ya yönelik skandal bildirisindeki o ayrıntı gözlerden kaçmadı.
Altın alacaklar dikkat! Mutlaka portföyde bu bulunmalı dedi ve açıkladı
Ekonomi

Altın alacaklar dikkat! Mutlaka portföyde bu bulunmalı dedi ve açıkladı

Stratejist Cüneyt Paksoy, altın yatırımcılarını uyararak "Mutlaka portföyde bulunmalı" dedi.
TRT'den bomba bir dizi daha!
Medya

TRT'den bomba bir dizi daha!

TRT reyting rekorları kıran dizilerine bir yenisini daha ekliyor. Ramazan ayı boyunca Hâce Ahmed Yesevi’nin hayatını anlatan 'Mavera' dizisi..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay