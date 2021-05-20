İHA’larımıza ve SİHA’larımıza talep yağıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ‘Oyun Senaryosu Geliştirme Kampı’na video konferans yöntemiyle katıldı. Varank, Bilişim Vadisi Dijital Animasyon ve Oyun Üretim Merkezi (DIGIAGE) tarafından düzenlenen kampta önemli açıklamalarda bulundu.

Kritik bir adım

Bir oyunda en önemli aşamanın fikrin senaryoya dökülebilmesi olduğunu dile getiren Varank, şöyle devam etti: “Fikrinizi gerçeğe dönüştürebilmek, başkalarına aktarabilmek teknik bilgi ve donanım da gerektiriyor. Bu bilinçle Bilişim Vadisi bünyesinde DIGIAGE kurduk. DIGIAGE’le sinema, animasyon ile oyun sektörlerinde yıllardır eksikliği hissedilen özgün fikirleri, rekabet edebilir senaryoları ve güçlü dijital içerikleri üretecek insan kaynağını yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu yıl 4’üncüsünü organize ettiğimiz ‘Oyun Senaryosu Geliştirme’ temalı kampımız bu amaç doğrultusunda atılmış kritik bir adım.” Varank, her kampın verimli geçtiğine ve yeni yatırımlara kapı araladığına dikkat çekti. Kurulan 2 oyun stüdyosunun uluslararası pazarda; 27 stüdyonun da Bilişim Vadisi’nde faaliyet gösterdiğine işaret eden Varank, “Bu yıl da etkinliğimize yaklaşık bin 350 katılımcı başvurdu. Katılımcılarımızın ağırlıklı kısmını lise ve üniversite öğrencilerimiz oluşturuyor. 100’ü aşkın da uzman gönüllümüz var. 3 gün sürecek bu etkinlikte katılımcılar 45 saati aşan eğitim programından istifade edecek” diye konuştu. ‘Oyun Senaryosu Geliştirme Kampı’nın konseptinin deniz ve denizcilikle ilgili olduğunu kaydeden Varank, “TRT’de yakında Barbaros dizisi çıkacak. Bu derslerden sonra belki Barbaros temalı oyunları göreceğiz. Gençlerimizi teşvik etmek istiyorum. Türkiye’den Barbaros temalı bir oyun çıkarabilirsek dünya piyasalarını da sallayabilir. Nasıl, Barbaros Akdeniz’i salladıysa” şeklinde konuştu.

Büyüklüğü 159 milyar dolar

Varank, 2012’de 70 milyar dolar olan dijital oyun sektörünün büyüklüğünün 2020’de 159 milyar dolara dayandığını hatırlattı. İlk Turcorn’un (milyar dolarlık şirket) oyun sektöründen çıktığını anımsatan Varank, şu ifadeleri kullandı: “Melek yatırımların payının çok yüksek olması oyun sektörün geleceği için de bizleri umutlandırıyor. Türkiye’de üretilen oyunların yaklaşık yüzde 90’ı küresel oyun pazarına çıkarak dünya genelindeki kullanıcılarla buluşuyor. Ekonomik büyüklük bakımından ülkemiz, yaklaşık yüzde 5’lik payla Ortadoğu-Afrika pazarının lideri konumunda. Dünya oyun pazarında ise 18’inci sırada yer alıyoruz. Yüksek genç nüfusuyla ülkemiz de kendi içinde çok büyük bir pazar. 2020 itibarıyla Türkiye’deki oyuncu sayısının 36 milyon, sektör hasılatının da 880 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.” Varank, Türkiye’nin Turcorn adedini arttırması için yeni adımlar atacaklarını da bildirdi.

Dünyayı yönlendireceğiz

“Türkiye’yi kritik teknolojilerde bir üst lige taşımayı amaçlıyoruz. Yeni nesil teknolojilerde dünyayı takip eden değil yönlendiren bir ülke olmayı hedefliyoruz” diyen Varank, şunları söyledi: “Ülkemiz yeni nesil teknolojilere hızla adapte olabilme kabiliyetine sahip. Bunun en somut örneklerden birisi İHA’lardır. Doğru zamanda doğru adımları atarak bu alanda teknolojiye liderlik eden ülkelerden biri haline geldik. Birçok yabancı uzman bu başarımızı, uluslararası arenada bir ‘game changer’ olarak değerlendiriyor. Şimdi amacımız, bu tecrübeyi diğer yeni nesil teknoloji alanlarına aktarmak. İHA’larda yakaladığımız başarı sayesinde birçok ülkeden İHA’larımızın ve SİHA’larımızın kendilerine satılmasıyla ilgili talepler var. Yakın zamanda Avrupa semalarında İHA’larımızı ve SİHA’larımızı göreceğimizi ifade etmiştim. Bu hedefimize kısa bir sürede ulaşacağımıza inanıyorum.”