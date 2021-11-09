Igor Tudor koronavirüse yakalandı

Hellas Verona Kulübünden yapılan açıklamada, Hırvat teknik adamın Kovid-19 aşısının olduğunu ancak buna karşın yapılan son Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi. Evde tecrit altında tutulan Tudor'un sağlık durumuyla alakalı yerel sağlık makamlarının da bilgilendirildiği ifade edildi.

Ligin ilk 3 haftasında 3 mağlubiyet alan Hellas Verona, teknik direktörlüğe Eusebio Di Francesco'nun yerine 14 Eylül'de Tudor'u getirmişti. Tudor yönetimindeki sarı-lacivertli takım, ligde çıktığı 9 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alırken, 16 puan toplayıp 22 gol atma başarısı gösterdi.

Tudor yönetimindeki Hellas Verona, son 9 maçlık periyotta Lazio, Juventus ve Roma gibi büyük takımları da yenmeyi başardı.

Igor Tudor, 2017 yılında bir süre Galatasaray'ı da çalıştırmıştı.