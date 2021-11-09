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Spor Igor Tudor koronavirüse yakalandı
Spor

Igor Tudor koronavirüse yakalandı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Hellas Verona’nın Hırvat teknik direktörü Igor Tudor'un koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 21:46:00 -
Igor Tudor koronavirüse yakalandı

Hellas Verona Kulübünden yapılan açıklamada, Hırvat teknik adamın Kovid-19 aşısının olduğunu ancak buna karşın yapılan son Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi. Evde tecrit altında tutulan Tudor'un sağlık durumuyla alakalı yerel sağlık makamlarının da bilgilendirildiği ifade edildi.

Ligin ilk 3 haftasında 3 mağlubiyet alan Hellas Verona, teknik direktörlüğe Eusebio Di Francesco'nun yerine 14 Eylül'de Tudor'u getirmişti. Tudor yönetimindeki sarı-lacivertli takım, ligde çıktığı 9 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alırken, 16 puan toplayıp 22 gol atma başarısı gösterdi.

Tudor yönetimindeki Hellas Verona, son 9 maçlık periyotta Lazio, Juventus ve Roma gibi büyük takımları da yenmeyi başardı.

Igor Tudor, 2017 yılında bir süre Galatasaray'ı da çalıştırmıştı.

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