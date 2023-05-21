  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Seçim sonrası ilk kez konuştu... İşte Meral Akşener'in yeni görevi

DEVA'dan bomba itiraf! "Baştan biliyorduk"

ABD'den F-35 dilenen Yunanistan'dan KAAN'a yakın takip

Tekstil sektöründen Latin çıkarması! Türkiye planı diyerek duyurdu: Küba ve Dominik...

Alman devi Volkswagen Rusya’daki varlıklarını bir bir sattı! Şok gelişmeyi Rusya dünyaya böyle duyurdu

ABD’den Ukrayna’ya F-16 için yeşil ışık

Seçim sonrası dolar kuru: 19,81 TL! Merkez Bankası'nın kararı bekleniyor! Döviz kuru: Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

Batı medyası günah çıkartıyor! Herkesle konuşabilen tek lider

Suçsuz Başbakanı ipe gönderip asanlarla helalleşmez bu millet! Uğur Işılak yorumu

Seçim sonuçlarını en iyi bilenler arasındaydı, çarpıcı ikinci tur yorumu
Spor Iğdırspor 26 yıl sonra 2'nci Lig'e yükseldi
Spor

Iğdırspor 26 yıl sonra 2'nci Lig'e yükseldi

Yeniakit Publisher
2023-05-21 15:00:00 -
Iğdırspor 26 yıl sonra 2'nci Lig'e yükseldi

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'un son haftasında Ofspor'u 1-0 mağlup eden Iğdırspor, 26 yıllık aranın ardından 2'nci Lig'e yükseldi. Güneşin doğduğu Iğdır'da sporseverler, cadde ve sokakları bayram yerine çevirerek şampiyonluğu kutladı.

MUHAMMED ALİ HAZAR

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'un son haftasında Ofspor'u 1-0 mağlup eden Iğdırspor, 26 yıllık aranın ardından 2'nci Lig'e yükseldi. Güneşin doğduğu Iğdır'da sporseverler, cadde ve sokakları bayram yerine çevirerek şampiyonluğu kutladı.

Iğdırspor 26 yıl sonra 2'nci Lig'e yükseldi

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'un son haftasında Ofspor'u 1-0 mağlup eden Iğdırspor, 26 yıllık aranın ardından 2'nci Lig'e yükseldi. Güneşin doğduğu Iğdır'da sporseverler, cadde ve sokakları bayram yerine çevirerek şampiyonluğu kutladı.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta, Alanya Kestelspor ile şampiyonluk mücadelesi veren Iğdırspor, mutlu sona ulaştı. Ligin son haftasında deplasmanda Ofspor'a konuk olan Iğdırspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak sezonu şampiyon olarak tamamladı. DHA'nın derlemesine göre; Takımlarının şampiyon olmasının ardından Iğdırlılar, büyük sevinç yaşarken, cadde ve sokaklar bayram yerine döndü.

Davul - zurna eşliğinde saatlerce eğlenen halk, büyük kutlamayı 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonraya bıraktı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23