Iğdır'da yola döşenen EYP infilak etti, 4 asker yaralı!
Iğdır'da, askeri aracın geçişi sırasında önceden terör örgütü PKK tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 4 askerimiz yaralandı.11 Eylül 2018 Salı 10:47
Türkiye-İran sınırı yakınları Dilucu mevkisinde, Şehit Bülent Aydın Hudut Karakolunda görevli personeli taşıyan askeri aracın geçişi esnasında önceden yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti.
Olayda yaralanan 4 asker, bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Güvenlik güçleri, olayın gerçekleştiği bölgede operasyon başlattı.
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