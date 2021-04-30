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Gündem Iğdır'da sulama kanalına düşen 3 yaşındaki Eymen Efe'nin cansız bedeni bulundu! Köylülerden tüyler ürperten iddia
Gündem

Iğdır'da sulama kanalına düşen 3 yaşındaki Eymen Efe'nin cansız bedeni bulundu! Köylülerden tüyler ürperten iddia

Iğdır'da sulama kanalına düşen 3 yaşındaki Eymen Efe'nin cansız bedeni bulundu. Köylülerden Yusuf Yıldız, yaptığı açıklamada tüyler ürperten iddiada bulundu. Yıldız, sulama kanalı çevresindeki çitlerin hırsızlar tarafından çalındığını ve bu nedenle küçük Eymen'in suya düştüğünü ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 15:34:00 -
Iğdır'da sulama kanalına düşen 3 yaşındaki Eymen Efe'nin cansız bedeni bulundu! Köylülerden tüyler ürperten iddia

Iğdır'ın Yaycı köyünde oturan Naciye- Adem Efe çiftinin çocukları Eymen Efe, bugün saat 09.00 sıralarında evlerinin önünde oynarken ortadan kayboldu. Oğlunu göremeyen Naciye Efe, çevrede arama yaptı, sonuç alamayınca da diğer aile bireylerine haber verdi.

Minik bedeni su kanalında bulundu

Arama başlatan aile ve köylüler, küçük Efe'nin evlerinin yakınında bulunan DSİ'ye ait sulama kanalına düşmüş olabileceği ihtimali üzerine Jandarma ve AFAD ekiplerine haber verdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, yaklaşık 3 saat sonra, eve yaklaşık 600 metre mesafede su kanalında küçük Eymen'in cansız bedenini buldu.

Ailesi köyde çobanlık yapan Eymen Efe'nin cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"Demir çitlerin hırsızlar çaldı"

Köylülerden Yusuf Yıldız, "Bir anne ve babanın canı yandı. Bunun en büyük nedeni sulama kanalı etrafına devletin örmüş olduğu demir çitlerin hırsızlar tarafından çalınması. Yanan canlar bizim canlar. Bu çalınan demirlerin kontrol edilmesi lazım. Bu demirlerin yapımı trilyonlara mal oluyor ama hırsızlar tarafından hurdacılara beş kuruşa satılıyor. İhmal yüzünden bir ailenin evine ateş düştü." ifadelerini kullandı.

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