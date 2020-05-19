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Iğdır Belediyesinin hoparlöründen İstiklal Marşı seslendirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-19 21:22:05 -
Iğdır Belediyesinin hoparlöründen İstiklal Marşı seslendirildi

IĞDIR (AA) - Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Enver Ünlü'nün talimatıyla belediye hoparlöründen İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine, tüm Türkiye'de olduğu gibi Iğdır'da da saatler 19:19'u gösterirken balkonlardan İstiklal Marşı seslendirildi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ünlü, etkinlikler kapsamında belediye hoparlöründen İstiklal Marşı seslendirilmesi talimatı verdi.

Bunun üzerine Vali Yardımcısı Aydın Börü, Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yavaşer, milli sporcular ve polisler, ellerine Türk Bayrağı alıp Iğdır Belediyesi önündeki Atatürk büstünün bulunduğu alanda toplandı.

Saat 19:19'u gösterince belediyenin duyuru hoparlöründen okunan İstiklal Marşı'na Vali Yardımcısı Börü ve beraberindekiler eşlik etti.

Öte yandan, belediye binası ve çevresi Türk bayrakları ve Atatürk resimleriyle donatıldı.

HDP'li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmış, daha sonra "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanmıştı.

Bakanlık, Iğdır Valisi Enver Ünlü'yü Iğdır Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirmişti.


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