İftiracı doktoru böyle savunmaya geçtiler! Uzman çavuştan özür dilemek yerine utanmadan "#TıpFakülteleriKapatılsın" etiketi açtılar!

yeniakit.com.tr

Terör örgütü PKK sempatizanlğı yapanların yuvası haline gelen Türk Tabipler Birliği'nin (TTB) grev yaptığı gün, bazı doktorlar skandallara imza attı.

Bir kısım doktorların acil vakaları muayene ve ameliyat etmediği ortaya çıkarken bir doktorun ise darp edildiğini iftirasıyla uzman çavuşu darp ettiği kameralara yansıdı.

"Darp edildim" demişti, darp ettiği ortaya çıktı

Vatandaşların tepkisini çeken TTB'nin ayakçılığına soyunan Tahir Tarımer isimli doktor, darp edildiği iddiasıyla başta sosyal medya olmak üzere Türkiye'yi ayağa kaldırmış ve sağlıkçı arkadaşlarını toplayan doktor, uzman çavuşu taburcu olurken alçakça alkışlatmıştı.

Bazı medya organları ise uzman çavuşu "Uzman çavuş olmuş ama adam olmamış" ifadeleriyle çirkince hedef alınmıştı.

Özür dileyeceklerine utanmadan "#TıpFakülteleriKapatılsın" etiketi açtılar

Sosyal medyada çirkin iftirası ortaya çıkan doktora tepki yağması üzerine TTB'nin doktorları da boş durmadı. Daha önce uzman çavuşu sosyal medyada hedef alan sözde doktorlar, bu kez iftiracı doktora gösterilen tepkiyi sanki tüm doktorlara gösteriliyormuş gibi savunmaya geçti.

Akıllarında ironi yapan TTB'nin doktorları, "#TıpFakülteleriKapatılsın" etiketinde çirkin yorumlarla uzman çavuşu ve vatandaşları hedef almayı sürdürdü.

İşte iftiracı doktoru savunan sözde doktorlar:

Vatandaşlar ise iftiracı doktoru hala savunanlara tepki gösterdi: