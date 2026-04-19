Yaşam

İstanbul'da korkunç kaza! Ölümle yaşam arasındaki o saniyeler: Direk devrildi, turist altında kaldı

İstanbul'un göbeğinde kontrolden çıkan bir otomobilin çarptığı trafik direği, o sırada yoldan geçen Mısırlı kadın turistin üzerine devrildi. Talihsiz kadın beyin kanaması geçirerek yoğun bakıma alınırken, baygınlık geçirdiğini iddia eden sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Şişli’de geçtiğimiz Salı akşamı meydana gelen akılalmaz kaza, bir turistin yaşam mücadelesine dönüştü. Harbiye’de seyir halindeki otomobilin sürücüsü direksiyon başında bayılınca, araç yol kenarındaki trafik ışıklarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yerinden sökülen devasa direk, karşıdan karşıya geçmekte olan 43 yaşındaki Mısır uyruklu Asma Salah Hegazy’nin üzerine büyük bir hızla devrildi.

İstanbul Şişli ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, trafik ışıklarını bulunduğu direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk karşıdan karşıya geçen Mısırlı turistin üzerine devrildi. Kazada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan turistin beyin kanaması geçirdiği ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

14 Nisan Salı günü saat 20.00 sıralarında İstanbul'un Şişli ilçesi Harbiye semti Halaskargazi Mahallesi’nde korkunç bir kaza meydana geldi.

İddiaya göre Nil S. yönetimindeki 35 NS 337 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücüsü direksiyon başında bayıldı.

Otomobil yol kenarında bulunan trafik ışıklarının bulunduğu direğe çarptı.

TURİSTİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Çarpmanın etkisiyle trafik ışıklarının bulunduğu direk, karşıdan karşıya geçen 43 yaşındaki Mısır uyruklu Asma Salah Hegazy’nin üzerine devrildi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ, YOĞUN BAKIMDA

Ağır yaralanan Asma Salah Hegazy’ye olay yerinde sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapıldı.

Bu sırada yanında bulunan arkadaşının panik yaşadığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

İlk müdahalesinin ardından yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Yaralı Asma Salah Hegazy’nin Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin bulunduğu ve bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan sürücü Nil S., 'Taksirle yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

