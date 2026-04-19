  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Spor
8
Yeniakit Publisher
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Haydi hayırlısı! Beşiktaş'ta hedef Luis Henrique: Görüşmeler başladı

Kadroya en az 2 kanat oyuncusu takviye yapması beklenen Beşiktaş'ın 1 numaralı hedefi, Serie A devi İnter’de forma giyen 24 yaşındaki Luis Henrique.

#1
Siyah-beyazlılar kadro planlaması doğrultusunda hedeflerini tek tek belirledi.

#2
Siyah-beyazlılar, teknik heyetin raporu doğrultusunda kanatta beklenen etkiyi gösteremeyen Milot Rashica ve Jota Silva ile sezon sonunda kesin olarak yolları ayıracak. Son dönemde performansında düşüş görülen Cengiz Ünder'e de satın alma opsiyonunda indirim olmadığı takdirde veda edilecek. Kanatlara en az 2 takviye yapmayı planlayan Beşiktaşlı yetkililerin 1 numaralı hedefinin, İtalyan devi İnter'de kariyerini sürdüren Brezilyalı yıldız Luis Henrique olduğu öne sürüldü.

#3
Marsilya'da dikkat çeken performansının ardından sezon başında yaklaşık 23 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Serie A ekibine transfer olan 24 yaşındaki futbolcunun, geniş transfer listesinde üst sıralarda olduğu aktarıldı. Siyah-beyazlı yönetimin, kış transfer döneminde de gündeme gelen Brezilyalı kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için gerekli mali yapıyı ve transfer şartlarını oluşturmak üzere çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

#4
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Luis Henrique'nin kanatlardaki verimsizliği giderebileceği görüşünde. Siyah-beyazlı yönetimin, Brezilyalı yıldızın transferi için satın alma şartıyla kiralama formülünü deneyeceği öğrenildi. İtalyan devinin bonservis beklentisinin 20 milyon euro seviyelerinde olduğu ifade edildi.

#5
Luis Henrique, kısa mesafede çabuk hızlanması ve dripling yeteneği ile öne çıkıyor. Bire birde adam eksiltme özelliğine sahip olan Brezilyalı yıldız, kapalı savunmalara karşı adeta 'çilingir.'

#6
Sağ ve sol kanadın yanı sıra gerektiğinde ikinci forvet pozisyonunda da görev alabiliyor. Güçlü fizik yapısıyla ikili mücadelelerde kolay kolay düşmüyor. TRANSFERDE GÜÇLÜ RAKİPLER 24 yaşındaki oyuncuyla ilgilenen takım sadece Beşiktaş değil.

#7
Siyah-beyazlılar bu transfer için önemli kulüplerle rekabet etmek zorunda. Luis Henrique'nin durumunu Fransız temsilcileri Olympique Lyon, Monaco ve Marsilya'nın da yakından takip ettiği belirtildi. Sambacı ayrıca Premier Lig ekipleri Bournemouth, Everton ve Aston Villa'nın da radarında.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23