Gürsel Tekin'den CHP Genel Merkezi'ne veryansın! Ben utandım siz utanmadınız mı? Özgür Bey yoksa sende mi ortaksın?

Kooperatifçiliğin asıl amacının dar gelirli vatandaşların konut ihtiyacını karşılamak olduğunu hatırlatan Tekin, gelinen noktada amacın dışına çıkıldığını savundu. Tekin, "Nedir bu kooperatifçilik? Fakir fukaranın barınma sorununu çözmektir. Utanmadınız mı? Bu zenginleşme hevesi, kamuyu soyma hevesi Türkiye’yi öyle bir noktaya getirdi ki milleti yoksullukla baş başa bıraktı," dedi.

"Genel merkez bu isimlerle ilişkisini kesmeli"

Videonun devamında CHP Genel Merkezi'ne açık bir çağrıda bulunan Gürsel Tekin, yolsuzluk iddialarının odağındaki isimlerin partiden uzaklaştırılması gerektiğini vurguladı. Tekin, disiplin süreçlerindeki tutarsızlıklara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Giyotin gibi 1618 pırıl pırıl arkadaşımızı disiplin kuruluna veren genel merkezin; fakir fukaranın yuvasını yapmayan, onların parasına göz diken kim varsa mutlaka bunlarla ilişkisini kesmesi lazım. Her akşam yeni bir hikaye dinliyoruz. Bu durumdan dolayı gerçekten utandım."

Tekin'in bu çıkışı, İzmir'deki kooperatif mağdurlarının sesini duyurmaya çalıştığı bir dönemde siyaset kulislerinde geniş yankı uyandırdı.