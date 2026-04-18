Dünya İran açıkladı! Hürmüz Boğazı yeniden kapatıldı
İran açıkladı! Hürmüz Boğazı yeniden kapatıldı

İran, Hürmüz Boğazı'na yeniden kapatarak, ABD'yi boğazı yeniden açma anlaşmasını ihlal etmekle suçladı: "ABD'nin İran limanlarına uyguladığı abluka devam ettiği sürece boğazdan geçişi engellemeye devam edeceğiz."

İran askeri komutanlığı, ABD’nin İran’a yönelik deniz ablukasının sürmesi nedeniyle Hürmüz Boğazı ’nın yeniden kapatıldığını duyurdu.

Ordu tarafından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı’nda “sıkı kontrol” uygulamasına yeniden geçileceği belirtildi.

Devlet televizyonunda yayımlanan açıklamada, ABD’nin İran limanlarına giden ve gelen gemilere yönelik deniz ablukasını sürdürerek verdiği sözü ihlal ettiği vurgulandı.

Açıklamada, ABD tüm gemiler için seyrüsefer serbestisini yeniden sağlamadıkça “Hürmüz Boğazı’ndaki durumun sıkı kontrol altında tutulmaya devam edeceği” ifade edildi.

 

ABD'NİN DENİZ ABLUKASI

ABD’nin İran’a yönelik deniz ablukası, bölgedeki tansiyonu yükselten başlıca unsurlardan biri olmaya devam ediyor.

İran tarafı ablukanın sürmesi halinde karşılık vereceğini daha önce de dile getirmişti. İranlı yetkililer, ABD baskısının devam etmesi durumunda Hürmüz’ün yeniden kapatılabileceği uyarısında bulunmuştu.

 

EN SON NE OLMUŞTU?

Dün akşam saatlerinde İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan’daki ateşkes doğrultusunda Hürmüz Boğazı’ndan ticari gemilerin geçişine izin verildiğini duyurmuştu. Bu kararla birlikte Hürmüz Boğazı bir buçuk ay sonra açılmıştı.

İran ordu yetkilileri devlet televizyonunda yaptıkları açıklamada askeri gemilerin Hürmüz'den geçişine izin verilmeyeceğini belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise İran’a yönelik deniz ablukasının, iki ülke arasındaki anlaşma tamamen sonuçlanana kadar süreceğini vurgulamıştı.

Vahap

Sıktınız ama açmadan öncede ABD nin ablukasını biliyordunuz niye açtınız o zaman.

Ömer

Ne bu ya , aç kapa aç kapa bu artema mı ? Reklam gibi . ABD İran’ın Boğaz’ını sıkıp elimi öp deyip teslim olmasını istiyor
