Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayı 9 Ağustos Pazartesi günü başladı. Muharrem ayında oruç tutanlar ise sahur ve iftar vakitlerini araştırmaya başladı. Peki, İstanbul'da oruç kaçta açılacak? İl il iftar vakitleri

İftar sahur saatleri güncel | İstanbul Ankara İzmir iftar saatleri

Muharrem ayının gelmesiyle birlikte milyonlar iftar saatlerini, sahur vakitlerini araştırmaya başladı.

9 Ağustos Pazartesi

İmsak Akşam

İstanbul 04.21 20.19

Ankara 04.10 20.01

İzmir 04.39 20.21

Antalya 04.31 20.04

Kayseri 04.05 19.48

Bursa 04.24 20.17

Trabzon 03.38 19.36

Kars 03.26 19.21

Diyarbakır 03.49 19.27

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Muharrem ayı orucu hangi günler tutulur? Aşure gününde oruç tutulur mu?

Muharrem’in onuncu günü âşûrâ günüdür. Bu gün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir (Serahsî, el-Mebsût, III, 92). Zira Resûlullah (s.a.s.), âşûrâ gününde oruç tutmuş ve bunu müslümanlara tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 69). Hz. Peygamber (s.a.s.) Medine’ye gelince, yahudilerin âşûrâ gününde oruç tuttuklarını görmüş ve “Bu gün niçin oruç tutuyorsunuz?” diye sormuştu. “Bu, hayırlı bir gündür. Allah, o günde Benî İsrâil’i düşmanlarından kurtardı. (Şükür olarak) Hz. Mûsâ o gün oruç tuttu.” dediklerinde Resûlullah da (s.a.s.) “Ben Mûsâ’ya sizden daha layığım (yakınım).” buyurup o gün oruç tuttu ve müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 127-128). Hz. Peygamberin (s.a.s.) bu günde oruç tutulmasını teşvik eden başka hadisleri de vardır. Bir hadiste, “Âşûrâ günü orucunun önceki yılın günahlarına keffâret olacağını zannederim.” (Tirmizî, Savm, 48) buyurmuştur. Başka bir hadiste de âşûrâ orucuna işaret ederek “Ramazan orucundan sonra en fazîletli oruç Allah’ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur.” (Tirmizî, Savm, 40) buyurmuştur.

Hz. Peygamberin (s.a.s.) yahudilere muhalefet için ertesi sene âşûrâ orucunu Muharrem’in dokuzuncu günü de tutacağını söylemesi (Ebû Dâvûd, Savm, 66); bu orucun Muharrem ayının dokuzuncu ve onuncu veya onuncu ve on birinci günlerinde tutulmasının daha doğru olacağına işaret etmektedir (Bkz. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV, 52; Abdürrezzâk, el-Musannef, IV, 287).

Şu da bilinmelidir ki, Ramazan orucu farz kılınınca Hz. Peygamber (s.a.s.), isteyenlerin âşûrâ orucu tutup isteyenlerin tutmayabileceğini belirtmiştir (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 113-126).

Kısacası muharrem ayının 9-10. günü ya da 10-11.günleri oruç tutulması gerekir. Arzu edenler 9-10-11.günlerde peş peşe üç gün oruç tutabilir.