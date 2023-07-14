İflası gündem olan kripto kuruluşu Celsius Network’ün kurucusu hakkında kritik karar! Açıklama geldi

Savcılıktan yapılan açıklamada, dolandırıcılıkla suçlanan Mashinsky ve şirketine 3 federal düzenleyici kurum tarafından dava açıldığı bildirildi.

Celsius Network'ün CEO'su gözaltına alındı

İddianameye göre, Mashinsky’ye menkul kıymetler ve emtia dolandırıcılığı dahil çeşitli ithamlarda bulunulurken şirketin eski yöneticilerinden Roni Cohen-Pavon’a da 4 ayrı suç yöneltildi.

Şirkete dava açan ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Mashinsky ve Celsius’un, kendisi ve şirketin kayıt dışı kripto varlıkların satışı yoluyla milyarlarca dolar topladığını ve yatırımcıları şirketin finansal başarısı konusunda yanılttıklarını iddia etti.

Celsius ve Mashinsky’ye dava açan diğer kurumlar, ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) ile ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) oldu.

Dikkat çeken açıklamalar: Şirket milyonlarca dolar kaybederken ve müşteriler para çekmek için yarışırken, dönemin CEO’sunun Celsius’un mali açıdan güvende olduğunu ve para çekme işlemlerini karşılayacak kadar paraya sahip olduğunu iddia etmeye devam ettiği de düzenleyicilerin yönelttiği suçlamalar arasında yer aldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İlginizi çekebilir→ Bunaltıcı hava, bu dönem böylesi bir ilk olacak: Meteoroloji'den tahmin, raporu yayımladı! Kaç gün daha devam edecek?→ TIKLAYINIZ