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Dünya İflası gündem olan kripto kuruluşu Celsius Network’ün kurucusu hakkında kritik karar! Açıklama geldi
Dünya

İflası gündem olan kripto kuruluşu Celsius Network’ün kurucusu hakkında kritik karar! Açıklama geldi

Yeniakit Publisher
2023-07-14 21:22:00 - 2023-07-14 21:51:58
İflası gündem olan kripto kuruluşu Celsius Network’ün kurucusu hakkında kritik karar! Açıklama geldi

İflas eden kripto para kredi kuruluşu Celsius Network'ün kurucusu ve eski Üst Yöneticisi (CEO) Alex Mashinsky, dolandırıcılık suçlamasıyla dünyaca ünlü o isim artık gözaltına alındı. Sonuç herkesi şaşırttı. Dikkat çeken detaylar... Şirkete dava açan ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) İlgili konu hakkında konuştu. Dava açılması istedi.

Savcılıktan yapılan açıklamada, dolandırıcılıkla suçlanan Mashinsky ve şirketine 3 federal düzenleyici kurum tarafından dava açıldığı bildirildi.

Celsius Network'ün CEO'su gözaltına alındı

İddianameye göre, Mashinsky’ye menkul kıymetler ve emtia dolandırıcılığı dahil çeşitli ithamlarda bulunulurken şirketin eski yöneticilerinden Roni Cohen-Pavon’a da 4 ayrı suç yöneltildi.

Şirkete dava açan ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Mashinsky ve Celsius’un, kendisi ve şirketin kayıt dışı kripto varlıkların satışı yoluyla milyarlarca dolar topladığını ve yatırımcıları şirketin finansal başarısı konusunda yanılttıklarını iddia etti.

Celsius ve Mashinsky’ye dava açan diğer kurumlar, ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) ile ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) oldu.

Dikkat çeken açıklamalar: Şirket milyonlarca dolar kaybederken ve müşteriler para çekmek için yarışırken, dönemin CEO’sunun Celsius’un mali açıdan güvende olduğunu ve para çekme işlemlerini karşılayacak kadar paraya sahip olduğunu iddia etmeye devam ettiği de düzenleyicilerin yönelttiği suçlamalar arasında yer aldı.
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