Bunaltıcı hava, bu dönem böylesi bir ilk olacak: Meteoroloji'den tahmin, raporu yayımladı! Kaç gün daha devam edecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Samsun çevreleri ile Sinop’un doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Marmara ile Batı Karadeniz'de 3 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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EDİRNE 24°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 24°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 23°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

TEKİRDAĞ 24°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 17°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 25°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 28°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 25°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA 23°C, 43°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 30°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 20°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 26°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 20°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 18°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KAYSERİ 14°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 22°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Sinop’un doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 15°C, 30°C

Az bulutlu

KASTAMONU 15°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 24°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 22°C, 27°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Samsun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE 19°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 22°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 16°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 21°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI 14°C, 29°C

Az bulutlu

ERZURUM 11°C, 26°C

Az bulutlu

MALATYA 19°C, 36°C

Az bulutlu

VAN 14°C, 28°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 25°C, 42°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 24°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 27°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 29°C, 42°C

Az bulutlu ve açık

METEOROLOJİDEN GÜNEŞ ÇARPMASINA YÖNELİK UYARI

milliyete göre: Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden edinilen hava tahmin raporuna göre Eskişehir’de sıcak bir hafta sonu bekleniyor. Bölge genelinin sıcak hava dalgası etkisine gireceği belirtilen raporda, sıcaklığın mevsim normallerinin 5 ila 7 derece üzerine çıkacağı öngörüldü. Sıcak geçmesi beklenen hafta sonunda vatandaşların tedbirli olması konusunda uyarı yapılan raporda, ‘güneş çarpması ile vücutta sıvı kaybı gibi olumsuzluklara karşı özellikle kronik sağlık problemi olanların, yaşlı ve çocukların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir’ ifadelerine yer verildi. Yapılan tahmine göre Eskişehir’de hafta sonu en yüksek hava sıcaklığının 39 derece ile Sarıcakaya ilçesinde, en düşük ise 31 derece ile İnönü ilçesinde olacağı öngörüldü.

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