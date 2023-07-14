Bunaltıcı hava, bu dönem böylesi bir ilk olacak: Meteoroloji'den tahmin, raporu yayımladı! Kaç gün daha devam edecek?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye'nin haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Raporda güneş çarpması ile ilgili vatandaşlara uyarıda bulundu. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların bazı bölgelerde biraz azalacağının tahmin edildiği belirtildi. İşte Metroloji'den dikkat çeken son tahmin
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Samsun çevreleri ile Sinop’un doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Marmara ile Batı Karadeniz'de 3 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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EDİRNE 24°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 24°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 23°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
TEKİRDAĞ 24°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 28°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 25°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA 23°C, 43°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 30°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 26°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KAYSERİ 14°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 22°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Sinop’un doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 15°C, 30°C
Az bulutlu
KASTAMONU 15°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 24°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 22°C, 27°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Samsun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE 19°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 22°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 16°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 21°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AĞRI 14°C, 29°C
Az bulutlu
ERZURUM 11°C, 26°C
Az bulutlu
MALATYA 19°C, 36°C
Az bulutlu
VAN 14°C, 28°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 25°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 24°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 27°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 29°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
METEOROLOJİDEN GÜNEŞ ÇARPMASINA YÖNELİK UYARI
milliyete göre: Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden edinilen hava tahmin raporuna göre Eskişehir’de sıcak bir hafta sonu bekleniyor. Bölge genelinin sıcak hava dalgası etkisine gireceği belirtilen raporda, sıcaklığın mevsim normallerinin 5 ila 7 derece üzerine çıkacağı öngörüldü. Sıcak geçmesi beklenen hafta sonunda vatandaşların tedbirli olması konusunda uyarı yapılan raporda, ‘güneş çarpması ile vücutta sıvı kaybı gibi olumsuzluklara karşı özellikle kronik sağlık problemi olanların, yaşlı ve çocukların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir’ ifadelerine yer verildi. Yapılan tahmine göre Eskişehir’de hafta sonu en yüksek hava sıcaklığının 39 derece ile Sarıcakaya ilçesinde, en düşük ise 31 derece ile İnönü ilçesinde olacağı öngörüldü.
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