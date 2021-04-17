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Ekonomi IFASTURK’ten TÜBİTAK BİGG programı için destek
Ekonomi

IFASTURK’ten TÜBİTAK BİGG programı için destek

TÜBİTAK, “BiGG-Girişimcilik Destek Programı Performans Analizi”ni yayımlandı. Rapora göre, 11 çağrı döneminde toplam 33 bin 93 iş fikri başvurusu alındı. Programda desteklenmeye hak kazanan girişimlere personel, teçhizat ve hizmet alımı gibi giderleri için 200 bin TL’ye kadar hibe veriliyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-17 21:20:00 - 2021-04-17 21:21:24
IFASTURK’ten TÜBİTAK BİGG programı için destek

2012 yılında başlatılan TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim (BİGG) programı, yenilikçi iş fikirlerine sahip girişimcileri hayalleriyle buluşturuyor. Programa kabul edilenlere, 200 bin TL’ye kadar hibe veriliyor. Girişimciler, bu sayede fikirlerini somut işlere dönüştürebiliyor. “BiGG-Girişimcilik Destek Programı Performans Analizi” raporuna göre, program kapsamında 2012 yılından bu yana iş fikri başvuru süreci tamamlanan 11 çağrı döneminde toplam 33 bin 93 iş fikri başvurusu alındı.

Desteğin 7 katı ekonomiye kazandırıldı

Program kapsamında sağlanan desteklerle 1.519 firma kuruldu. 2014-2019 yılları arasında desteğin 7,14 katı kadar ekonomiye girdi sağlandı ve firma başına 2,74 kişilik istihdam oluşturuldu. İlk 4 çağrı döneminde kurulan firmaların yüzde 77,5'i, 6 yaşındaki firmaların ise yüzde 71'i faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Program kapsamında girişimcilere eğitim verilirken, deneyimli rehberlerle teknik, ticari ve idari konularda katkı da sağlanıyor.

Şirketleşme sürecinde destek

TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim programıyla başlayan şirketleşme sürecindeki tüm adımlarda girişimcilere yol gösterdiklerini ifade eden IFASTURK Mali Müşavirlik ve Denetim Kurucusu Serbest Muhasebeci Mesut Şenel, bugüne kadar çok sayıda girişimcinin iş fikirlerini gerçekleştirmelerine yardımcı olduklarını ifade etti. Şenel, “Destekten faydalanmaya hak kazanmış girişimcilere Ar-Ge projelerinin ara dönem mali raporunun hazırlanması ve şirketleşme süreçlerinde uzman kadromuzla danışmanlık hizmeti veriyoruz. İş fikirlerinin desteklenmesi, hayata geçmesi ve ülke ekonomisine katma değer sağlanması için çalışıyoruz.” dedi.

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