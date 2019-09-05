İfadeye çağrılan Subaşı, "tuz ruhu"nu yayınevine yıktı

Bir okur, Şeyma Subaşı’nın hiç merak edilmeyen ama buna rağmen yok satan "Sadece Şeyma" kitabını okuduktan sonra savcılığa şikayette bulundu. Okur, “Kitapta cilt ve güzellik için tuz ruhu öneriliyor” dedi. Savcılıkta bir saat ifade veren Subaşı, “Yayınevi asitleri karıştırmış” diye konuştu.

Şeyma Subaşı'yı anlatan Sadece Şeyma kitabında hidroklorik asit ile hyaluronik asit kelimelerinin yanlış kullanımı, sosyal medyada alay konusu olmuştu.

Şimdi de bir okur, Subaşı'yı savcılığa şikayet edip "Kitapta cilt için tuz ruhu tavsiye ediliyor. İnsanlar yanlış yönlendiriliyor" dedi.

"Yayınevi karıştırmış"

Sabah'ın haberine göre savcılık, ihbar nedeniyle Subaşı'yı ifadeye çağırdı. Subaşı, durumun yayınevinin bir hatası olduğunu söyledi: "Kitapta basımevinin hatası nedeniyle hidroklorik asit (tuz ruhu) yazılmış ve durum gözden kaçmıştır. Suç işleme kastım yoktur." soruşturma sürüyor.

Kitabıyla alay konusu olan Şeyma Subaşı rezil olmaya devam ediyor!

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