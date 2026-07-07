  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Böyle iğrençlik görülmedi! Aman dikkat, bu sapık trafikte sizin de karşınıza çıkabilir Yüzlercesi aynı anda görüntülendi! Nemrut’ta kelebek tarlası oluştu NATO Zirvesi başlıyor! Bakan Güler'den önemli açıklamalar TRT Spikeri ABD ve FIFA'yı yerin dibine soktu! Bu sözlere beğeni yağdı İstanbullular dikkat! Tam 2 gün boyunca etkili olacak Yolcu otobüsü feci kazaya karıştı: Çok sayıda yaralı var Tüm ülkenin elektriği aynı anda kesildi! Katil Netanyahu İçişleri bakanımız Mustafa Çiftçi'yi hedef aldı! 'Kudüs'e vali olmak istiyor' Belçika ABD'yi ezdi geçti! Trump, Ankara'ya gelmek için yola çıktı!
Gündem İletişim Başkanlığından NATO Zirvesi'ne ilişkin açıklama: Yeni dünya Türkiye’de şekilleniyor
Gündem

İletişim Başkanlığından NATO Zirvesi'ne ilişkin açıklama: Yeni dünya Türkiye’de şekilleniyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İletişim Başkanlığından NATO Zirvesi'ne ilişkin açıklama: Yeni dünya Türkiye’de şekilleniyor

Ankara’da düzenlenen ve aralarında ABD Başkanı Donald Trump'ın da bulunduğu 32 müttefik ülke liderinin katıldığı 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesinde dünya güvenlik gündemini yeniden şekillendirecek kritik başlıklar ele alınıyor. Zirvenin ana gündem maddeleri arasında savunma sanayisinde işbirliği, Avrupa-ABD ilişkilerindeki güncel gelişmeler, İttifakın yeni güvenlik vizyonu ve bölgesel krizler yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 32 müttefik ülke liderinin katıldığı zirvenin ana gündem maddesinde küresel güvenlik gündemini şekillendirecek kritik başlıklar yer alıyor. Savunma sanayisinde işbirliği, Avrupa-ABD ilişkilerindeki güncel gelişmeler, ittifakın yeni güvenlik vizyonu ve bölgesel krizler zirveye damfa vuracak başlıklar arasında bulunuyor.

DÜNYANIN GÜNDEMİ: #NATOSUMMİT

Uluslararası kamuoyunun yakından takip ettiği zirve, dünya basınında geniş yer buluyor, dijital platformlarda yoğun ilgi görüyor.

Sosyal medya platformlarında "#NATOsummit" etiketi hem Türkiye'de hem de dünya genelinde en çok konuşulan başlıklar arasında ilk sıraya yükseldi.

Zirveye ilişkin paylaşımlarda Türkiye'nin NATO içerisindeki stratejik konumu, bölgesel krizlerde üstlendiği diplomatik rol ve savunma sanayisindeki gelişimi öne çıkıyor.

ANKARA: BARIŞIN ANAHTARI

Paylaşımlarda, son yıllarda savunma sanayisinde yerlilik ve millilik oranını artıran Türkiye'nin, NATO'nun en güçlü askeri kapasitesine sahip ülkelerinden biri olarak ittifakın caydırıcılığına önemli katkı sunduğu değerlendirmelerine yer veriliyor.

Sosyal medya kullanıcıları ve uluslararası yorumcular paylaşımlarında, Türkiye'nin diplomatik girişimleri ve kriz bölgelerinde yürüttüğü arabuluculuk faaliyetlerine dikkati çekip, Ankara'nın "barışın anahtarı" olarak öne çıktığı yönünde değerlendirmeler yapıyor.

NATO Liderler Zirvesi kapsamında gerçekleştirilecek liderler oturumlarıyla ikili görüşmelerin ardından zirve sonuç bildirgesinin kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Sanchez Ankara’ya "başı dik" geliyor! İspanya’dan NATO’ya yüzde 5 resti!
Sanchez Ankara’ya “başı dik” geliyor! İspanya’dan NATO’ya yüzde 5 resti!

Dünya

Sanchez Ankara’ya “başı dik” geliyor! İspanya’dan NATO’ya yüzde 5 resti!

NATO Zirvesi için geldi, soluğu İstanbul'da aldı
NATO Zirvesi için geldi, soluğu İstanbul'da aldı

Gündem

NATO Zirvesi için geldi, soluğu İstanbul'da aldı

NATO, Trump ve Netanyahu! HÜDA PAR’dan üçlü gönderme
NATO, Trump ve Netanyahu! HÜDA PAR’dan üçlü gönderme

Gündem

NATO, Trump ve Netanyahu! HÜDA PAR’dan üçlü gönderme

Bakan Fidan’dan toplantıya saatler kala açıklama! İşte NATO Zirvesi’nin şifreleri
Bakan Fidan’dan toplantıya saatler kala açıklama! İşte NATO Zirvesi’nin şifreleri

Gündem

Bakan Fidan’dan toplantıya saatler kala açıklama! İşte NATO Zirvesi’nin şifreleri

Türkiye'den NATO'ya dev uzay jesti
Türkiye'den NATO'ya dev uzay jesti

Teknoloji

Türkiye'den NATO'ya dev uzay jesti

NATO Zirvesi'nde gülümseten manzaralar! Bakın Japon Bakan bardak suyu neye benzetti
NATO Zirvesi'nde gülümseten manzaralar! Bakın Japon Bakan bardak suyu neye benzetti

Gündem

NATO Zirvesi'nde gülümseten manzaralar! Bakın Japon Bakan bardak suyu neye benzetti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23