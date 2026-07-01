Mutlaka bir yere not alın, işinize yarayacak! İşte en iyi karpuzu seçmenin sırrı

Karpuzun yetişme sürecine ilişkin de bilgi veren Kalender, "Hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi durumunda ortalama 90 günde karpuz yetişiyor. Ama don gibi, dolu gibi hava olayları yaşanması durumunda bu süre daha da uzayabiliyor. Örneğin bu sene Selçuk'ta tarafında dolu yağdığı için orada tarlaları adeta taradı ve ürün yok. Bizim topraklarımızda şükür böyle bir şey yaşanmadı. Genellikle Torbalı'da 8 tona kadar rekolte alabiliyoruz. Eğer hava soğuk olursa veya don gibi hava olayları meydana gelirse bu sayı düşüyor" diye konuştu.