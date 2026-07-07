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Gündem Türkiye'den NATO ülkelerine yatırım çağrısı: Savunma sanayiinde dev teşvik
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Türkiye'den NATO ülkelerine yatırım çağrısı: Savunma sanayiinde dev teşvik

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Türkiye'den NATO ülkelerine yatırım çağrısı: Savunma sanayiinde dev teşvik

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NATO Zirvesi sırasında savunma sanayiine yönelik 5 milyar dolarlık yatırım çağrısını duyurdu. NATO ülkelerindeki savunma yatırımlarının Türkiye'ye yönlendirilmesini hedefleyen program kapsamında yatırımcılara vergi teşviki, hibe ve finansman desteği sağlanacak. Kacır, Türkiye'nin ileri savunma teknolojileri yatırımları için güçlü bir üretim merkezi olmaya hazır olduğunu vurguladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NATO ülkelerinin iştahını kabartacak yatırım çağrısında bulundu. Çağrı ile küresel savunma sanayii yatırımlarının Türkiye’ye yönelmesi hedefleniyor.

Bakan Kacır, Ankara’da NATO Zirvesi devam ederken, HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı kapsamında hayata geçirilen “HIT – Yenilikçi Savunma Teknolojileri Çağrısı”nın detaylarını paylaştı. 

NATO’nun savunma teknolojilerinin seri üretime kazandırılmasını önceliklendiren ve zirvede liderlere sunulacak “İnovasyon Ölçeklendirme Programı” yaklaşımıyla uyumlu olduğu değerlendirilen çağrı kapsamında, yatırımcılara toplam 5 milyar dolarlık destek sağlanacak.

HIT – Yenilikçi Savunma Teknolojileri Çağrısı ile yenilikçi şirketlerin daha hızlı ölçeklenmesi ve üretim kapasitesinin güçlendirilmesi sağlanacak.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda; HIT - Yenilikçi Savunma Teknolojileri Çağrısı ile geleceğin savunma teknolojilerine yatırım yapacak firmalara yüzde 60’a varan vergi teşviği, yüzde 20’ye varan hibe desteği, kamu alım ve istihdam desteği, kamu test ve doğrulama altyapılarına erişim, yatırım arazisi tahsisi ile yatırım tutarının yüzde 70’ine kadar uygun koşullu finansman imkânı sunulacağını duyurdu.

"TÜRKİYE YATIRIMLARA EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA HAZIR"

Kacır, açıklamasında şu değerlendirmelere yer verdi:

"İnovasyon şart, ancak tek başına yeterli değil. İnovasyon, ancak sanayileşme ile gerçek bir stratejik güce dönüşür. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, 5 milyar dolar tutarındaki destek bütçesiyle HIT – Yenilikçi Savunma Teknolojileri Çağrısı'nı başlatıyoruz. Kapsamlı yatırım teşvik programımız HIT-30 kapsamında, geleceğin kritik teknolojilerini geliştiren yatırımlara kapsamlı bir destek paketi sunacağız:

-Yüzde 60'a varan vergi teşviği 

-Kamu alım desteği

-İstihdam desteği

-Yüzde 20'ye varan hibe desteği

-Kamu test ve doğrulama altyapısına erişim

-Yatırım arazisi tahsisi

-Yatırımın yüzde 70'ine kadar uygun finansman 

HIT – Yenilikçi Savunma Teknolojileri Çağrısı, yenilikçi şirketlerin daha hızlı ölçeklenmesini ve üretim kapasitesini güçlendirmesini sağlayacak. İnovasyonu endüstriyel kapasiteye, endüstriyel kapasiteyi de stratejik güce dönüştürüyoruz. Avrupa'nın üretim merkezi Türkiye, en ileri savunma teknolojilerinin yaygınlaştırılmasını hızlandırmak için yatırımlara ev sahipliği yapmaya hazır.”

Çağrıya ilişkin detaylı bilgiye; “hit30.sanayi.gov.tr” adresinden ulaşılabiliyor.

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