İETT otobüsünde sürpriz sahne: Yolcu bağlama çaldı, otobüs coştu

İstanbul'da 48-A Kemerburgaz-Arnavutköy seferini yapan bir İETT otobüsünde renkli anlar yaşandı. Yolculuk sırasında bağlamasını çıkaran bir vatandaş, türkü söyleyerek hem kendisi eğlendi hem de diğer yolculara unutulmaz dakikalar yaşattı.

Olay, 48-A numaralı İETT hattında seyir halindeyken yaşandı. Otobüsün arka koltuklarından birinde oturan yaşlı bir vatandaş, bağlamasını çıkardı ve çalmaya başladı. Türküleriyle otobüsün içini adeta bir konser salonuna çeviren vatandaş, yolcuların yüzünü güldürdü. Bazı yolcular da o anları cep telefonuyla kaydederken, otobüste bulunan diğer yolcuların keyifle dinlediği görüldü.