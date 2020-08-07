İESU ile gelecek senin elinde

Eğitim-öğretim alanında 7. yılında olan İstanbul Esenyurt Üniversitesi ülkesine ve bilime hizmeti amaç edinmiş ve toplumsal sorumluluk duyarlılığı olan bireyler yetiştirmek isteyen, paydaşlarının ihtiyaç duyduğu alanlarda bilgili, donanımlı, girişimci ruha sahip, güçlü kişiliği ve sosyal becerileriyle bulunduğu her ortamda fark yaratabilen, toplumsal sorumluluk duyarlılığı olan bireyler yetiştirmeyi misyon edinmiştir.

Kurulduğu yıl itibariyle ‘’Eğitimde Önceliğiniz’’ sloganıyla yola çıkan İstanbul Esenyurt Üniversitesi, 6 bölüm ve 8 programda 295 öğrenci alarak, eğitim öğretim hayatına başladı.

Bugün İstanbul Esenyurt Üniversitesi, 6 bin 578’e ulaşan öğrenci sayısı ve 200’ü aşkın öğretim elemanıyla, bünyesinde yer alan 62 bölüm programda diploma vererek, 4 fakülte, 2 yüksekokul, 2 meslek yüksekokulu ve 1 enstitü ile eğitim öğretim hayatını sürdürüyor.

İESU, içerisinde son teknolojiyle donatılmış bir TV ve Radyo Stüdyosu ile başta Bilgisayar Laboratuvarları olmak üzere, Mimari Tasarım Atölyesi, Çocuk Gelişimi, Kimya, Anatomi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Isı, Işık, Elektroterapi Antropometri, İlk Acil Yardım ve Anestezi, Mikrobiyoloji laboratuvarları ve Beslenme Uygulama Mutfağı gibi öğrencilerin kendi alanlarında pratik yapmalarına imkân sağlayan birimlere kavuşarak, toplumsal sorumluluk duyarlılığı olan bireyler yetiştirmeyi sürdürüyor. Ayrıca 42 aktif öğrenci kulübüyle de, sadece eğitimde değil, kültürel ve sosyal alanda da nitelikli birey yetiştirmek isteyen İstanbul Esenyurt Üniversite’nin bu özellikleri de onu diğer üniversitelerden farklı kılıyor.

İESU ‘DA HERKES BURSLU

‘’Öğrencinin parası öğrenciye’’ anlayışıyla öğrencilerinin yüzde 99’u en az bir burstan faydalanmakta. Öğrencilerine geniş ve kesintisiz burs imkânları sağlayan İstanbul Esenyurt Üniversitesi’nde; spor, kültür ve sanat başarı bursu, akademik başarı bursu, çift anadal / yandal bursu, yatay geçiş bursu, şehit ve gazi bursu, kardeş bursları ve tercih bursları olmak üzere çok sayıda burs imkânı bulunmaktadır. 2020 tercih döneminde TYT/ AYT sınavları sonucuna göre ücretli ve %50 indirimli lisans veya ön lisans programlarını ilk 5 tercihi arasında yapan ve bu ilk 5 tercihinden birine yerleştirilen öğrencilere, normal öğrenim süresince öğrenim ücreti üzerinden %10 ile %40 oranında indirim sağlanacaktır. Ayrıca ilk 3 tercihinde ücretli lisans ve önlisans programlarını tercih ederek yerleşecek öğrencilere de %20 oranında tercih indirimi sağlanacaktır.

ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞ BİRLİĞİ

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sudi APAK; ‘Üniversiteler sadece birer okul değil, aynı zamanda üretim kuruluşlarıdır. Üniversiteler bilgi ve birikim kadrolarıyla bir yandan eğitim vererek, bilginin topluma refah ve sosyal erişimini sağlarlar. Bu nedenle de üniversiteler ülkelerin medeniyet düzeyi için bir göstergedir. Bugüne kadar üniversite-sanayi işbirliği kavramı ülkemizde istediği anlamı bulamamış, sanayi ülkelerinde gördüğümüz entegresyonu gerçekleştirememiştir. Çalışma alanımız son derece geniş. Üniversite, sanayi ve üretimi temsil ediyor. Bu iki faktörü bir araya getirmenin sonsuz yolu var. Bu bağlamda amacımız bunların bir kenarından başlayarak, pozitif sonuçlar elde ederek, bir kıvılcımı yakalayabilmektir. Bu çalışmaları başarabilirsek, başka kurum ve kuruluşlara örnek olacaktır. Yaptığımız bu anlaşmayla üç türde çalışma yürüteceğiz. Bunlardan birincisi eğitim, ikincisi danışmanlık alanı. Bu alanla, fabrikada danışmanlık ihtiyacı olduğunda hocalarımız çalışmalar yürütecek. Üçüncü adım ise proje yapma olacak. TUBİTAK da dâhil olmak üzere birçok proje bu alana giriyor.

Ayrıca bu iş birliği öğrencilerimiz içinde çok önemli olacak. Bu protokol sayesinde öğrenciler staj ve iş imkânı bulma konusunda çok daha rahat olacaklar. Öğrencilerimiz kendi bilgi birikimlerine katkıda bulunarak, çağdaş teknolojiyi izleme imkânı bulacaklar. Okulda almış oldukları eğitimi bu anlaşma ile birlikte uygulama fırsatı yakalayacaklar.

Üç yeni bölüm geliyor

İstanbul Esenyurt Üniversitesi güçlü akademik kadrosu ve yeni programları ile nitelikli büyümesini sürdürüyor. 2020 – 2021 eğitimöğretim dönemi için hazırlıklarını tamamlayan İESU, bünyesindeki İki fakülteye 3 yeni lisans bölümü ekledi. İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi’nde Havacılık Yönetimi ve Lojistik Yönetimi bölümlerine, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nde ise Endüstri Mühendisliği bölümüne bu yıl ilk defa öğrenci alacak. Yeni açılan bu bölümlerden Havacılık Yönetimi ve Endüstri Mühendisliği bölümleri %50 indirimli ve burslu olarak, Lojistik Yönetimi ise tamamı burslu olarak öğrenci kabul edecek. İstanbul Esenyurt Üniversitesi geleceklerine yön vermek için yeni bakış açılarını, yani yeni öğrencilerini heyecanla bekliyor ve onlara şu mesajı veriyor; gelecek senin elinde!

Üniversitenin kuruluş tarihi: 2013

● Mevcut rektör: Prof. Dr. Sudi APAK

● Üniversite ilk hangi yıl mezun verdi: 2016

● Üniversitenizin öğrenci sayısı: 6578

● Öğrenci kulübü: 42

● Kaç lisans programında eğitim veriliyor: 24

● Üniversitenin kendine ait bir yurdu bulunmamakta; fakat yürüme mesafesinde anlaşmalı yurtlar mevcut.

● Adres: Zafer Mah. Adile Naşit Bulvarı No:1 Esenyurt İstanbul / Türkiye

● Tel: 444 9 123

● Website: www.esenyurt.edu.tr

● Mail: [email protected]