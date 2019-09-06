0553 313 94 23

İEF'ye girişte "temassız" dönem

İzmir Enternasyonal Fuarı açılışıyla başlayan uygulama kapsamında fuar ziyaretçileri girişlerde temassız özellikli Mastercard banka veya kredi kartlarını kullanmaya başladı- Mastercard İş Geliştirme Direktörü Cem Yıldız:- "Bakiye yükleme derdi söz konusu değil. Market alışverişi gerçekleştirir gibi süreci tamamlamış oluyorlar"- "İzmir'deki fuar sonrasında da toplu taşımanın bir çok dalında otobüs, tramvay, metro, vapur gibi tüm noktalarda kullanıcılar kartlarını güvenli bir şekilde kullanabilecek"

06 Eylül 2019 Cuma 17:04
İEF'ye girişte "temassız" dönem

İZMİR (AA) - İzmir Enternasyonal Fuarı'na (İEF) gelen ziyaretçiler, temassız özellikli Mastercard banka veya kredi kartlarıyla giriş yapabiliyor.

Ödeme teknolojileri şirketi Mastercard, Türkiye'de 2016 yılında başlattığı toplu taşımada temassız Mastercard uygulamasını İzmir Enternasyonal Fuarı ile farklı bir alana taşıdı.

Ziyaretçiler temassız özellikli banka veya kredi kartlarını validatörlere okutarak fuar alanına girebiliyor.

Mastercard İş Geliştirme Direktörü Cem Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayata geçen uygulamanın İzmir Büyükşehir Belediyesi ile başlattıkları bir projenin yansıması olduğunu belirtti.

Ziyaretçilerin fuarın 5 farklı kapısındaki 45 validatörün 10'undan temassız özellikli banka veye kredi kartlarıyla girişlerini gerçekleştirebildiklerini kaydeden Yıldız, "Tarife aynı diğer kartlarla, 4,5 lira olarak ücretlendiriliyor. Kartlarını basit bir şekilde okutup geçişlerini tamamlıyorlar. Temassız kartların en büyük avantajı güvenlik ve hız. Mastercard olarak en önem verdiğimiz konulardan bunlar. Bakiye yükleme derdi söz konusu değil. Market alışverişi gerçekleştirir gibi süreci tamamlamış oluyorlar." diye konuştu.

Yıldız, temassız kartların farklı yerlerde kullanılması yönünde dünyanın çeşitli yerlerinde uygulamaları bulunduğunu ifade ederek, "İzmir'deki fuar sonrasında da toplu taşımanın bir çok dalında otobüs, tramvay, metro, vapur gibi tüm noktalarda kullanıcılar kartlarını güvenli bir şekilde kullanabilecek." dedi.

Uygulamanın özellikle yabancı ve başka şehirlerden gelen ziyaretçilere kolaylık sağlayacağı belirtildi.

Mastercard, dünyada Londra, New York, Şikago, St. Petersburg gibi metropollerde toplu taşımada kullanılan temassız kart uygulamasını Türkiye'de, Mersin, Kocaeli, Gaziantep, Adana, Sivas, Marmaris ve Bodrum dahil Muğla, Bandırma, Kahramanmaraş ve son olarak Ankara olmak üzere 16 şehirde hayata geçirdi.




Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 17:04
  1. İEF
  2. MasterCard
  3. temassız

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sakarya’da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
    1. Sakarya’da uyuşturucu operasyonunda 1..
    2. Malatya'da terör propagandasına..
    3. Başkan Akkaya Zabıta Haftası’nı kutladı
    4. Erzincan’da gençlik merkezi açılıyor
    5. Eylül ayı toplantıları sona erdi
    6. "Milletimizin isteklerini kimsenin..
    7. Serbest piyasada altın fiyatları
    8. Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi..
    9. Canan Kaftancıoğlu'na verilen ceza tüm..
    10. Roberto Soldado'dan Türkiye Ligi'ni..
    11. İdlib’de Esad rejimi protesto edildi
    12. Heykeller ilk günkü görünümüne kavuştu
    13. Ordu’da trafik denetimleri arttı
    14. FİSKOBİRLİK TMO adına fındık alacak
    15. İnönü Belediyesi gençler için çalışıyor
    16. Ordu’da suç örgütü çökertildi
    17. Konya’da otomobil bariyerlere çarptı
    18. Altının kilogramı 276 bin 640 liraya..
    19. Vali Bilmez gazetecilerle bir araya..
    20. Canan Kaftancıoğlu hakkındaki mahkeme..
    21. Gömülü diş ameliyatı sonrası dikkat..
    22. Çarşamba’da bıçaklı kavga: 1 yaralı
    23. TAJEV kadın sağlığı için Ordu’da
    24. Gündemi sarsacak gelişme! İdlib'e..
    25. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
    26. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    27. Diyanet eğitim görevlisi alımı DİB..
    28. ABD'den Türkiye'ye '100 milyar..
    29. Fatih'te elektrik akımına kapılan kişi..
    30. Fatih’te elektrik akımına kapılan işçi..
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim