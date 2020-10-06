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Aktüel İDSO DenizBank Konserleri'nin ikincisi 9 Ekim'de gerçekleşecek
Aktüel

İDSO DenizBank Konserleri'nin ikincisi 9 Ekim'de gerçekleşecek

Yeniakit Publisher
2020-10-06 11:41:54 -
İDSO DenizBank Konserleri'nin ikincisi 9 Ekim'de gerçekleşecek

İSTANBUL (AA) - İDSO DenizBank Konserleri'nin ikincisi, şef Can Okan yönetiminde 9 Ekim'de müzikseverlerle buluşacak.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahne alacak İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), soprano Burcu Hancı'ya eşlik edecek.

Konserde, Villa Lobos'un "Bachianas Brasileiras No.5:Aria", Pietro Mascagni'nin "Cavalleria Rusticana Operasından Senfonik Intermezzo" , Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Saraydan Kız Kaçırma, 1. Perde: Konstanze'nin Aryası", "Sihirli Flüt, 1. Perde: Gece Kraliçesi'nin Aryası" ve "K 388 Do Minör Üflemeliler Serenadı" eserleri icra edilecek.

Haftalık periyotlarla klasik müzik ziyafeti sunan İDSO konserleri, 65 yaş ve üzeri müzikseverlerin de konserlere katılabilmesi için artık saat 18.00'de başlayacak.

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