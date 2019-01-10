İDO seferleri iptal edildi!
Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO'nun bazı seferleri iptal edili. İşte, iptal edilen seferlerin listesi...10 Ocak 2019 Perşembe 17:26
İDO iptal edilen seferler listesi, işletmenin internet sitesi üzerinden yayımlandı.
İşte, 10 Ocak tarihinde iptal edilen İDO seferleri listesi;
Bostancı-Kadıköy-Bakırköy 10.01.2019 17:50 - 18:30
Bostancı-Yenikapı-Bandırma 10.01.2019 18:45 - 21:45
Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10.01.2019 19:00 - 20:55
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 10.01.2019 17:50 - 19:45
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 10.01.2019 19:50 - 21:45
Bakırköy-Kadıköy-Bostancı 10.01.2019 18:40 - 19:20
Beşiktaş-Bostancı 10.01.2019 18:30 - 19:00
YORUM YAZ