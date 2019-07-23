İdlib’te Rus katliamı

Suriye’de Esed rejiminin destekçisi Rusya da katliamlara devam ediyor... Rusya savaş uçaklarının, dün sabah İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Marratinnuman ilçesinde yer alan pazar yerine düzenlediği saldırıda en az 31 sivil hayatını kaybetti.

Sivil Savunma kaynakları, Ruslar’ın Marratinnuman ilçesindeki pazar yerine düzenlediği saldırıda 25 olarak açıkladığı ölü sayısını akşam üzeri 31 olarak güncelledi.

Esed rejiminin de Serakib ilçesinde bir pazar yerine düzenlediği hava saldırılarında 7 sivil hayatını kaybetti. Böylece gün içindeki hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 38’e yükseldi.

İki günde 55 ölü

Önceki gün Esed ve Rus uçaklarının 17 sivili katlettiği İdlib’te böylece son 2 günde ölenlerin sayısı 55’ye yükseldi. Rusya’nın Türkiye ile yaptığı ateşkese sadık kalmayarak sivilleri vurması tepki çekerken, Ruslar yine terörist yalanına sığındı.