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İdlib’te Rus katliamı

Rus savaş uçakları, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde bir pazar yerini bombaladı. Saldırıda 38 sivil hayatını kaybetti.

23 Temmuz 2019 Salı 10:54

Suriye’de Esed rejiminin destekçisi Rusya da katliamlara devam ediyor... Rusya savaş uçaklarının, dün sabah İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Marratinnuman ilçesinde yer alan pazar yerine düzenlediği saldırıda en az 31 sivil hayatını kaybetti.

Sivil Savunma kaynakları, Ruslar’ın Marratinnuman ilçesindeki pazar yerine düzenlediği saldırıda 25 olarak açıkladığı ölü sayısını akşam üzeri 31 olarak güncelledi.

Esed rejiminin de Serakib ilçesinde bir pazar yerine düzenlediği hava saldırılarında 7 sivil hayatını kaybetti. Böylece gün içindeki hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 38’e yükseldi.

İki günde 55 ölü

Önceki gün Esed ve Rus uçaklarının 17 sivili katlettiği İdlib’te böylece son 2 günde ölenlerin sayısı 55’ye yükseldi. Rusya’nın Türkiye ile yaptığı ateşkese sadık kalmayarak sivilleri vurması tepki çekerken, Ruslar yine terörist yalanına sığındı.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 10:54
  1. Esed rejimi
  2. Rusya
  3. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi

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  • Nurettin SoyugaziNurettin Soyugazi42 dk önce
    Nusayri azınlığın başkanı katil Eset kendi halkını Ruslarla birlikte soykırıma uğratıyorsun senin derdin müslümanlarla Allah belanı mutlaka verecek

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