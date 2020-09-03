  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İdlib'deki pazar yerinde patlamada 11 sivil yaralandı
Aktüel

İdlib'deki pazar yerinde patlamada 11 sivil yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-09-03 23:38:28 -
İdlib'deki pazar yerinde patlamada 11 sivil yaralandı

İDLİB (AA) - Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilindeki bir pazar yerinde bomba yüklü motosikletin patlatılması sonucu 11 sivil yaralandı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, İdlib'in Maarat Mısrin beldesindeki pazar yerinde bomba yüklü bir motosiklet araç patlatıldı. Patlamada ikisi çocuk 11 sivil yaralandı.

İdlib Sivil Savunma ekiplerinin müdahalesi sonrası yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Patlama nedeniyle civardaki binalar ve bazı araçlar zarar gördü.

- İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.
Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Muharrem İnce'ye büyük şok! Beklenen haber geldi
Siyaset

Muharrem İnce'ye büyük şok! Beklenen haber geldi

CHP Yalova İl Başkanlığı üyesi Niyazi Şahin, Muharrem İnce hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
Diyarbakır anneleri Kılıçdaroğlu ve Akşener’e neden ateşe püskürüyor?
Gündem

Diyarbakır anneleri Kılıçdaroğlu ve Akşener’e neden ateşe püskürüyor?

Mehmet Özmen Diyarbakır’a gitti ve HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini sürdüren annelere mikrofon uzattı. Evlatlarına kavuşmayı..
Beşiktaş, Francisco Montero transferini duyurdu
Spor

Beşiktaş, Francisco Montero transferini duyurdu

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, İspanyol futbolcu Francisco Montero'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı