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Dünya İdlib’de Türk askeri birliğine bombalı saldırı
Dünya

İdlib’de Türk askeri birliğine bombalı saldırı

YPG/PKK’lı teröristler Suriye’nin İdlib kentinde bulunan Türk askeri birliğine düzenlediği bombalı araçla saldırı girişiminde 9 askerimiz yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-30 00:59:00 -
İdlib’de Türk askeri birliğine bombalı saldırı

Gece saatlerinde Suriye’nin İdlib kentine bağlı Furaykah kasabasında bulunan Türk askeri birliğinde nöbet tutan askerler yaklaşan pikap türü araca 'dur' ihtarında bulundu. Türk askeri birliğine 20 metre kala durdurulan pikaptan askerlere açılan ateş sonucu askerlerimizin de karşılık vermesi sonucu çatışma çıktı.

9 asker yaralandı

Çıkan çatışma sırasında pikap türü aracın patlatılmasıyla 7'si hafif yaralı olmak üzere toplam 9 askerimizin yaralandığı bildirildi.
Yaralı askerlerin Hatay'daki devlet hastanelerine gönderildiği belirlenirken, bölgede operasyon başlatıldı.

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