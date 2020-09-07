İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan'ın naaşı Gaziantep'e getirildi
Suriye'nin İdlib kentinde teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan'ın (28) cenazesi, Gaziantep'e getirildi.
Suriye'nin İdlib kentinde teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan'ın (28) cenazesi, Gaziantep'e getirildi. . Vali Davut Gül, askeri yetkililer ve diğer ilgililer şehidin cenazesini, ailesini ve yakınlarını karşıladı. Bahaeddin Nakıboğlu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından şehit Serdar Aslan'ın naaşı toprağa verilecek. Şehit Aslan'ın evli olduğu ve 3 yaşında bir çocuğu olduğu öğrenildi.