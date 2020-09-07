  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan'ın naaşı Gaziantep'e getirildi
Aktüel

İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan'ın naaşı Gaziantep'e getirildi

Suriye'nin İdlib kentinde teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan'ın (28) cenazesi, Gaziantep'e getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-07 09:01:00 -
İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan'ın naaşı Gaziantep'e getirildi

Suriye'nin İdlib kentinde teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan'ın (28) cenazesi, Gaziantep'e getirildi. . Vali Davut Gül, askeri yetkililer ve diğer ilgililer şehidin cenazesini, ailesini ve yakınlarını karşıladı. Bahaeddin Nakıboğlu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından şehit Serdar Aslan'ın naaşı toprağa verilecek. Şehit Aslan'ın evli olduğu ve 3 yaşında bir çocuğu olduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Nihat Genç topa çok sert girdi! “İkinci Atatürk’e iki tokat attık gazını aldık”
Gündem

Nihat Genç topa çok sert girdi! “İkinci Atatürk’e iki tokat attık gazını aldık”

Yazar Nihat Genç, skandallarıyla gündemi meşgul eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yapılan 'ikinci Atatürk' benzetmesine sert çıktı. ..
Banu Avar televizyondaki ahlaksızlığa dikkat çekti! Küresel çetelerin planını açıkladı
Gündem

Banu Avar televizyondaki ahlaksızlığa dikkat çekti! Küresel çetelerin planını açıkladı

Ulusalcı kimliği ile tanınan Banu Avar, Survivor gibi yapımların psikologlar tarafından yapıldığını ve küresel çeteler tarafından yapılıp pa..
Muhtar, belediyeye çalışanını rehin aldı! Adana'da ilginç olay
Yerel

Muhtar, belediyeye çalışanını rehin aldı! Adana'da ilginç olay

Adana’da bir muhtar, belediyede greyder operatörü olarak çalışan şahsı rehin aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Gelen tepkiler..
Satılık 2017 model Toyota Corolla
Satılık 2017 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı