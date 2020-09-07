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Aktüel İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan'ın naaşı Gaziantep'e getirildi
Aktüel

İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan'ın naaşı Gaziantep'e getirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-07 01:35:15 -
İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan'ın naaşı Gaziantep'e getirildi

GAZİANTEP (AA) - Suriye'nin İdlib kentinde teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan'ın (28) cenazesi, Gaziantep'e getirildi.

Şehit Aslan'ın cenazesi askeri helikopterle Gaziantep Havalimanı'na getirildi. Şehidin naaşını, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Davut Gül, askeri erkan ve diğer ilgililer karşıladı.

Bahaeddin Nakıboğlu Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından şehit Serdar Aslan'ın naaşı toprağa verilecek.

Şehit Aslan'ın evli ve 3 yaşında 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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