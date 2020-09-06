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Aktüel İdlib'de şehit olan askerin Gaziantep'teki ailesine acı haber verildi
Aktüel

İdlib'de şehit olan askerin Gaziantep'teki ailesine acı haber verildi

Yeniakit Publisher
2020-09-06 22:52:42 -
İdlib'de şehit olan askerin Gaziantep'teki ailesine acı haber verildi

GAZİANTEP (AA) - Suriye'nin İdlib kentinde teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan'ın Gaziantep'teki ailesine acı haber ulaştırıldı.

Askeri yetkililer, şehit Serdar Aslan'ın merkez Şehitkamil ilçesi Dülükbaba Mahallesi'ndeki evine giderek anne Cemile ve baba Reşat Aslan'a acı haberi verdi.

Aileyi, askeri yetkililer ve yakınları teskin etti.

Şehidin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

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