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İdlib'de çatışma! Çok sayıda ölü var

Suriye'nin kuzeyinde bulunan İdlib'de, Ulusal Kurtuluş Cephesi ile El Nusra örgütleri arasında çatışmalar çıktığı öğrenildi. Meydana gelen saldırılarda, taraflar arasında 50 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

03 Ocak 2019 Perşembe 20:46
İdlib'de çatışma! Çok sayıda ölü var

Suriye'de Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin Suriye'nin kuzeyinde El Kaide'nin Suriye kolu olan El Nusra'ya yönelik saldırılar düzenlemeye başladığı belirtildi.

El Hadath televizyonunun haberine göre Suriye'nin kuzeyinde İdlib ve çevresinde silahlı gruplar arasındaki çatışmalar devam ediyor.
 
Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin El Nusra'ya yönelik saldırılar düzenlemeye başladığını aktaran El Hadath, İdlib'in güneyindeki Masaran ve Babilla yerleşimlerinin Ulusal Kurtuluş Cephesi güçlerinin kontrolüne geçtiğini belirtti.

El Hadath, şu anda çatışmaların stratejik öneme sahip İdlib-Halep otoyolu kenarındaki Heyş ve Han el Subul yerleşimlerinde devam ettiğini kaydetti.

'50'den fazla ölü var'

Bu arada Suriye İnsan Hakları Gözlem Merkezi'nin verilerine göre taraflar hafta başından bu yana 50'den fazla kayıp verirken onlarca militan yaralandı.

Diğer taraftan El Ahbar gazetesinin haberine göre Ulusal Kurtuluş Cephesi militanları, İdlib-Halep otoyolunu kapatmak için Sarakib'e ulaşmayı hedefliyor. İdlib'i kontrolü altında tutan El Nusra ise bu senaryonun önüne geçmek istiyor.

Suriye'de onlarca örgüt İdlib merkezi ve kırsalında varlığını sürdürürken, cihatçı örgütler arasında iç çatışma sürekli yaşanıyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 20:46
  1. Suriye
  2. El Nusra
  3. Ulusal Kurtuluş Cephesi

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