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Gündem İddianamede neler var? CHP’nin para kuleleri skandalında sıcak gelişme
Gündem

İddianamede neler var? CHP’nin para kuleleri skandalında sıcak gelişme

Yeniakit Publisher
2024-08-11 15:05:00 -

Türkiye'nin konuştuğu, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayılan para sayma görüntülerine ilişkin resen başlattığı soruşturmayı tamamladı. Başsavcılık, soruşturma sonucunda hazırladığı iddianameyi mahkemeye sundu.

CHP il teşkilatı üyelerinin para sayma görüntüleri, sosyal medyaya düştü ve büyük tartışmalara neden oldu.

Parti içinde de karışıklığa neden olan bu görüntüler sonrası açılan soruşturma kapsamında da bugüne kadar ilgili birçok kişi ifade verdi.

2019 yılında çekildiği ve paraların kayıtlı olduğu söylenilen görüntülere dair, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, resen başlattığı soruşturmayı ise tamamladı.

KAFTANCIOĞLU DAHİL 22 ŞÜPHELİNİN "KANUNA AYKIRI BAĞIŞTAN" CEZALANDIRILMA TALEBİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve mahkemeye sunulan iddianame, kabul edildi.

Mahkemece kabul edilen iddianamede, "Kanuna aykırı bağış suçu" ifadesi yer alırken, CHP eski il başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 22 şüphelinin Siyasi Partiler Kanunu'nun 116. maddeden cezalandırılmaları istendi.
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Bu kapsamda da yapılacak olan yargılamanın 25 Eylül'de başlayacağı öğrenildi.

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