“İdam cezası” için anayasa değişmeli
15 Temmuz hain darbe girişiminden bu yana Başkan Erdoğan’ın çağrısıyla sokağa dökülen halkın ilk talebi her zaman idam oldu. Asker eşi Nurcan Karakaya’nın 11 aylık bebeğiyle şehit edilmesiyle idam tartışmaları tekrar alevlendi.05 Ağustos 2018 Pazar 11:29
R.EKREM ŞAHAN/ANKARA
Konuyla ilgili konuşan Hukukçular Birliği Vakfı Başkanı Av. Alaaddin Varol, şunları ifade etti: “Cinayetlerde, terör suçlarında idam olmalı. Ama bunun içinde anayasanın değişmesi gerekiyor. Verilecek ceza kesinlikle mağdurun da gönlünü ferahlatmalı. Şu anki mevcut sistem mağduru rahatlatan bir ceza vermiyor. Her ne kadar ağırlaştırılmış müebbette olsa da aflarla 10-15 yıl yatıp çıkıyorlar.” Avukat Yaşar Baş da, şunları söyledi: “Türk Ceza Kanunu’nda bir değişiklik yaparak idam cezasının teknik olarak getirilmesi mümkün değil. Öncelikle bir anayasa değişikliği olması lazım. Bir Türk vatandaşı olarak terör suçlarına, toplumda büyük infial yaratan özellikle cinsel saldırı suçlarıyla birleşmiş öldürme eylemlerine karşı idam cezasının getirilmelidir.”
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