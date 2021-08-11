İcralık borcu olan işçiler dikkat! Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar

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Hakkında birçok icra dosyası bulunan ve bu sebeple iş arkadaşlarından sürekli borç istediği gerekçe gösterilen bir işçi, 13 yıldır çalıştığı iş yerinden çıkartılmıştı. İşçi tarafından açılan ve uzun yıllardır devam eden 'işe iade' davasına son noktayı Yargıtay 9. Hukuk Dairesi koydu. Yargıtay kararında, işçi aleyhine birçok icra takibi başlatılmasının ve iş yerine birçok evrak gelmesinin iş yeri için işlem yükü oluşturmasına sebep olacağından iş akdinin feshinin geçerli gerekçelerle yapıldığına hükmederek Bölge Mahkemesi'nin 'işe iade' kararını iptal etti. Yargıtay tarafından alınan emsal karara göre, bundan böyle iş arkadaşlarından sürekli borç isteyen ve adına peş peşe icra evrakları gönderilen işçinin iş akdi feshedilebecek.

İş Mahkemesi'ne başvurmuştu!

13 yıldır çalıştığı iş yerinden hakkındaki icra dosyaları sebebi ile çıkartılan işçi, fesih yazısında feshe gerekçe olarak 'hesabındaki hacizler ve iş arkadaşları ile aralarındaki borç ilişkilerinin' öne sürüldüğünü ve bu sebebin fesih için geçerli olmadığını düşünerek İş Mahkemesi'ne başvurdu. Davaya bakan Bölge Adliye Mahkemesi; davacının çalışma arkadaşları ile iş ilişkisi dışında borç ilişkisinin var olmasının iş yerinin iznine veya onayına bağlanabilecek bir durum olmadığına dikkat çekti.

Bölge Adliye Mahkemesi 'işe iade' kararı verdi

Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen kararda şu ifadeler yer aldı: "Davacıya hacizler dolayısıyla iki günlük ücret kesim cezası verildiği, aynı eylem nedeni ile fesih işlemi yapıldığı, Yargıtay içtihatları gereğince aynı olay nedeniyle iki ceza verilemeyeceği hususu ön plandadır. Davalı (İşveren), davacının (İşten çıkartılan işçi) durumunun işlerin aksamasını, iş yerinin iş gücü planlamasını olumsuz etkilediğini, davacının borç ilişkisi nedeniyle çalışma arkadaşları ile sorun yaşadığını ve işyeri huzurunu bozduğunu belirtilmişse de bu iddiasını ispatlar yeterli kesin ve inandırıcı deliller sunamadığı ve davalının fesih sebebini ispatlayamadığı gerekçesi ile istinaf başvurusunun kabulü ile davacının işe iadesine karar verilmiştir."

Yargıtay: Bölge Mahkemesi'nin kararının iptaline...'

Davalı işveren, Bölge Adliye Mahkemesi kararını temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi. Yargıtay tarafından verilen emsal niteliğindeki kararda ise şu ifadeler yer aldı:

"Davacının; borcunu ödemeye çalıştığı, çok üzgün ve utanç içinde olduğunu ancak borçlarını kapatamadığını dile getirdiği ortadadır. Davacının, iş akdine geçerli sebeple son verildiği anlaşılmıştır. Davacının aleyhine yapılan icra takiplerinin çokluğu işverenin muhasebe servisinin / görevlisinin buna ilişkin işlemler yapmak zorunda kalmasına ve davacının bu davranışının iş yerinde olumsuzluklara yol açacağı ortadadır. Bu açıklamalar karşısında feshin geçerli nedene dayandığı kabul edilmelidir. Bu sebeple, Bölge Adliye Mahkemesi'nin, yerinde olmayan gerekçelere dayalı kararı bozulmuştur. Bölge Adliye Mahkemesi'nin temyiz edilen kararının bozularak ortadan kaldırılmasına, davalı tarafça yapılan feshin geçerli nedene dayandığı anlaşıldığından davanın reddine oy birliği ile karar verilmiştir."