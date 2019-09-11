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İcra’dan satılık altın işlemeli Osmanlı tüfeği

İstanbul’da 19.

11 Eylül 2019 Çarşamba 11:04
İcra’dan satılık altın işlemeli Osmanlı tüfeği

İstanbul’da 19. yüzyıl ortalarına ait olduğu belirlenen altın işlemeli 3 adet tüfek icradan satışa çıkacak.


İcraburada.com sitesinde yer alan şartnameye göre 16 bin TL değerindeki seri numarası bulunan Osmanlı dönemine ait Kırım-Kafkas tipi 22 bin TL değerindeki çakmak işlemeli 1867 seri numaralı ucu ile çakmak kısmı altın kakma Kırım-Kafkas tipi ve 6 bin TL değerindeki ABD yapımı Peabody-Martini tipi tüfek icradan satılacak. 27 Eylül 2019 tarihinde yapılacak olan ihale de tüfekler yarı fiyatına açık arttırma usulü ile satışa çıkacak.


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan icra danışmanı Caner Çakı, “İhaleye çıkacak olan ürünlere bakıldığında tarihi eser denebilecek nitelikte olduğunu söylemek mümkün. Bu ihaleye kolleksiyonerlerin ve tarihi eserlere merakı olanların ilgi duyacağını düşünüyorum. Tüfeklerin günümüzde rastlaması zor ve el işçiliği bulunan ürünler olduğu dikkat çekiyor” dedi.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 11:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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