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Yerel İçme suyu borusu patladı! Ulaşımda aksamalar oldu
Yerel

İçme suyu borusu patladı! Ulaşımda aksamalar oldu

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İçme suyu borusu patladı! Ulaşımda aksamalar oldu

Rize'de altyapı çalışması sırasında içme suyu isale hattındaki borunun patlaması nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı. İlgili kurumların ekipleri tarafından onarım çalışmaları devam ediyor.

Rize'de içme suyu isale hattındaki borunun patlaması ulaşımı aksattı. Engindere Mahallesi'nde bir firma tarafından yürütülen altyapı çalışması sırasında Andon içme suyu hattındaki boru patladı.

Patlama nedeniyle kara yolunun şehir merkezinden Güneysu istikametine ulaşımı sağlayan şeridinde hasar oluştu.

Bölgede tedbir alan polis ekipleri, sürücüleri alternatif güzergaha yönlendirdi.

İlgili kurumların ekiplerince yoldaki onarım çalışmaları sürüyor.

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