İçki satan marketten kurbanlık almayın

HABER MERKEZİ Memiş Hoca kurban ibadetiyle ilgili kamuoyuna uyarılarda bulundu. Kurban ibadetinin vacip olduğunu kaydeden Memiş Hoca, Allah katında büyük bir ibadet olduğunu belirterek, içki satılan yerlerden Kurbanlık alınmaması gerektiğini ifade etti.

İSTİSMARCILARA DİKKAT

Kurbanlık alınacak yerlerin de büyük önem taşıdığını ifade eden Memiş Hoca, “Yılbaşı yaklaşırken içki masalarını süslemek için hindi satan marketler, Kurban ibadetini istismar ediyorlar. Yılbaşı öncesi hindi satan marketlerden kurbanlık almak bence doğru değil. Biz Müslümanlar kendimizi istismarcılara sermaye etmemeliyiz. Müslüman dini konularda hassas olmalı ayrıca tavır adamı olmalıdır” şeklinde konuştu. Kurban etinin paylaşmanın önemine dikkat çeken Memiş Hoca, “Kurban kesen kişi elbette kestiği kurbanın etinden kendisi de yiyecektir. Esas olan kesilen kurbanın etini fakire fukaraya dağıtmaktır. Fakir ve fukarayı sevindirmekte ayrı bir ibadettir” şeklinde konuştu.

EZİYET ETMEYİN!

Ekonomik durumu olan her müminin kurban kesmesi gerektiğini belirten Memiş Hoca, “Ekonomik durumu iyi olan herkes Allah için kurban kesmelidir. Allah için Kurban kesmek vacip olan bir ibadettir. Kesilen kurbanın kanı Allah’a ulaşmaz. Allah’a ulaşacak olan bizlerin samimiyetidir” dedi. Kurbanı kesecek kişinin ehil olması gerektiğini kaydeden Memiş Hoca, “Herkes kurbanını kendisi kesmelidir. Eğer kurban kesecek olan kişi, kurban kesmesini bilmiyor ise o zaman ehil olan birine vekalet verip hayvana eziyet etmeden Allah adıyla kurban kesmelidir. Kurban kesimi esnasında hayvana eziyet olursa o kurbanın sevabı olmaz” dedi.