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Gündem İçki olduğunu düşünmeyin! Aralıklarla 4 şişe içti, hastanede öldü
Gündem

İçki olduğunu düşünmeyin! Aralıklarla 4 şişe içti, hastanede öldü

Eskişehir'de 4 şişe kolonya içen 61 yaşındaki şahıs zehirlenerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-08 14:31:00 -
İçki olduğunu düşünmeyin! Aralıklarla 4 şişe içti, hastanede öldü

Eskişehir'de 4 şişe kolonya içen 61 yaşındaki şahıs zehirlenerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Alpu ilçesinin Bozan Mahallesi’nde yaşayan 61 yaşındaki H.I. isimli erkek şahıs, sabah saatlerinden itibaren aralıklarla evde bulunan 4 şişe kolonyayı içti.

İçtiği kolonyalardan dolayı zehirlenen ve evinde fenalaşan H.I., ailesi tarafından çağırılan 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bilinci kapalı durumda hastaneye getirilen H.I., yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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