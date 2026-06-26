Başkan Erdoğan'dan Kadir İnanır için taziye mesajı
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Başkan Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır için taziye mesajı yayımladı.
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk sinemasının usta aktörlerinden Kadir İnanır'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum." dedi.
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