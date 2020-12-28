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Gündem İçişleri'nden sokak kısıtlaması açıklaması!
Gündem

İçişleri'nden sokak kısıtlaması açıklaması!

İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili açıklama yapıldı. Hafta sonu kısıtlamaya uymayan 40 bin 591 kişiye adli ya da idari işlemin yapıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-28 09:52:00 - 2020-12-28 10:25:42
İçişleri'nden sokak kısıtlaması açıklaması!

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Covid-19 salgını ile mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığımızın korunmasına yönelik olarak uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmektedir.

Bu kapsamda; hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise Cuma akşamı saat 21.00’den Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlanmıştır. Dördüncüsünü uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız büyük oranda uyum sağlamıştır. Kısıtlama kararına uymayan vatandaşlarımıza ise idari ya da adli işlem uygulanmıştır.

21 Aralık Pazartesi gününden itibaren hafta içi saat 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 25 Aralık Cuma akşamı saat 21.00’den 28 Aralık Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 40 bin 591 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır.

Sağlık çalışanları başta olmak üzere, tüm kesimlerin büyük fedakarlıkları ve yürütülen sıkı denetimler sayesinde vaka sayılarında düşüş devam etmektedir. Ancak virüs ile mücadele henüz bitmiş değildir.

Yeni yılı sevdiklerimizle birlikte sağlıklı ve huzurlu geçirebilmemizin için temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz.

Aziz milletimize; tüm bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakârlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz.

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