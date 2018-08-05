0553 313 94 23

İçişleri'nden pasaport şerhi açıklaması!

İçişleri Bakanlığı, pasaport şerhlerinin 25 Temmuz Çarşamba günü kaldırılmasına rağmen bazı basın yayın organlarında kaldırılmadığı yönünde çıkan haberlerinin asılsız olduğunu belirtti.

05 Ağustos 2018 Pazar 12:38
İçişleri'nden pasaport şerhi açıklaması!

"Yurt dışına çıkma tahditleri, savcılıklardan soruşturmaların güvenliği açısından tedbir maksatlı konulan şerhler, terör örgütlerine üyelikleri, iltisak veya irtibatları nedeniyle kamu görevlerinden çıkarılanlar hakkında 6749 sayılı yasa gereği tesis edilen işlemler nedeniyle konulan şerhler devam etmektedir." açıklamasında bulunuldu.

Bakanlığın internet sayfasından ve sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, pasaport şerhlerinin 25 Temmuz Çarşamba günü kaldırılmasına rağmen bazı basın yayın organlarında kaldırılmadığı yönünde gerçeğe aykırı haberlerin yapıldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın talimatlarının icrası kapsamında olağanüstü hal uygulamasının bitimine müteakip, hakkında bir adli veya idari işlem olmadığı halde, eşleri hakkında yürütülen işlemlerden dolayı şerh konulduğu tespit edilen 155 bin 350 kişinin pasaportlarındaki șerhlerin kaldırıldığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak bahse konu dışında davalarda verilen yurt dışına çıkma tahditleri, savcılıklardan soruşturmaların güvenliği açısından tedbir maksatlı konulan şerhler, terör örgütlerine üyelikleri, iltisak veya irtibatları nedeniyle kamu görevlerinden çıkarılanlar hakkında 6749 sayılı yasa gereği tesis edilen işlemler nedeniyle konulan şerhler devam etmektedir."

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 12:38
  1. İçişleri Bakanlığı
  2. Pasaport Şerhi
  3. açıklama
  4. duyuru
  5. bilgilendirme

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    O doktordan hırsızlara çağrı: 2 hastam var lütfen...
    1. O doktordan hırsızlara çağrı: 2 hastam..
    2. 'Trump zor durumda... ABD de Türkiye..
    3. Kayınbiraderini öldürdü, sonra da..
    4. Rize'de dere yatağına bina inşa..
    5. Sosyal medya çılgınlığı... Kadın..
    6. Beşiktaş yeni Talisca'sını buldu!..
    7. Bekçi yazılı ve mülakat sınav giriş..
    8. Fenerbahçe'den flaş transfer girişimi!..
    9. Enkazdan ilk fotoğraflar! Ölüm 2 bin..
    10. Polis Özel Harekat'tan Eski Ordu..
    11. Bu sisteme geçilmese benzin ve motorin..
    12. Şehit kızından yürek dağlayan paylaşım
    13. ''Dişe diş, kana kan intikam'' diyen..
    14. Instagram hesapları nereden kapatılıyor?
    15. Meyve kasalarından 'sahil kütüphane'
    16. KPSS ÖABT soru ve cevapları yayınlandı..
    17. 50 liraya alıyor, 5 bin liraya..
    18. Antalya Akdeniz Üniversitesi sıralama
    19. ABD Dışişleri'nden Venezuela açıklaması!
    20. Dünya savaş tarihinin kara lekesi..
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    Erdoğan'dan ABD'ye karşı hamle: Talimatı verdim, mal varlıklarını donduracağız
    Erdoğan'dan ABD'ye karşı hamle: Talimatı verdim, mal varlıklarını donduracağız
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    ABD'den kritik hamle! Savaş hazırlıklarına başladı
    ABD'den kritik hamle! Savaş hazırlıklarına başladı
    POMEM PMYO 2 bin 500 polis alımı mülakat sonuçları
    POMEM PMYO 2 bin 500 polis alımı mülakat sonuçları

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
    Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
    Akit soruyor: Kızlı erkekli evler hakkında ne düşünüyorsunuz?
    Akit soruyor: Kızlı erkekli evler hakkında ne düşünüyorsunuz?