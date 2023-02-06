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Aktüel İçişleri Bakanlığı'ndan depreme ilişkin açıklama
Aktüel

İçişleri Bakanlığı'ndan depreme ilişkin açıklama

İçişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medyadan yapılan yardım çağrısı ve atılan mesajların titizlikle toplanarak bölgedeki arama kurtarma ekiplerine iletildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 10:22:00 -
İçişleri Bakanlığı'ndan depreme ilişkin açıklama

Bakanlıktan yapılan açıklamada, depremin ilk anından itibaren Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve İçişleri Bakanlığı yetkililerinin olduğu iletişim grubunun sosyal medyadaki yardım çağrısı içeriklerini, kurumlara yazılan direkt mesajlar da dahil olmak üzere titizlikle topladığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu bilgilerin hızla ilgili bölgedeki arama kurtarma ekiplerine bildirildiği vurgulandı.

Provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 13 hesap yöneticisi belirlendi

Konuya ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, sosyal medya platformları üzerinden yardım çağrısında bulunan vatandaşlara ait adres ve lokasyon bilgilerinin ivedilikle tespit edilerek ilgili birimlerle koordinasyon kurulduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, depreme ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlar üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 13 hesap yöneticisinin tespitinin yapıldığı ve ilgili birimlere gönderildiği kaydedildi.

 

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Yorumlar

TATAR RAMAZAN

GERÇİ SAYIN DOSTLARIMA ŞUNU SÖYLEMEK İSTİYORUM VE DEVLET YETKİLİLERDENDE RİCAM OLACAK HEPİMİZ MÜSLÜMANIZ ALLAHA İNANÇLIYIZ ELHAMDÜLİLLAH BUNDAN KUŞKUMUZ YOK HERŞEY ALLAHTAN LAKİN,ŞU ASİL MİLLETİ 15 TEMMUZ DARBESİYLE DİZE GETİREMEYEN HAİN ABD İÇERDENDE SATILMIŞLARLA TÜRKİYENİN EKONOMİSİNİ DİZE GETİREMEDİKLERİ GİBİ SEÇİME ŞU AN 97 GÜN VAR,VE DARBEYLE ELDE EDEMEDİĞİ ÜLKELERİ ELİNDE BULUNDURDUĞU DÜNYADA KİMSEDE OLMAYAN HAARP SİLAHIYLA UZAYDAN GÖNDERDİĞİ UYDU ARACILIĞI İLE FAY HATLARINI TETİKLETEN BU SİLAHLA TÜRKİYEYE NASIL ZARAR VERİRİM DEMİŞTİR YAPMIŞTIRDA,BAKSANIZA ADAMLAR İSTEDİKLERİNİ YAPIYORLAR ÖNCE KAOS SONRA DEPREM İÇİN SİZE YARDIM EDELİM SİZE ORDUMUZU GÖNDERELİM HOOOOP ONDAN SONRA İŞGAL...UYANIK OLALIM UYANIK.SAYIN MİT VE HÜKÜMET UYANIK OLSUN BU KOMPLO TEORİSİ DEĞİL BENİM DÜŞÜNCEM ONUN İÇİN RABBİM DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN ÜLKEMİZE ÇOK GEÇMİŞ OLSUN DİYORUM ,ÖLENLERE RAHMET ,YARALILARA DA RABBİM ŞİFA VERSİN.KÜN VEYE KÜN ,OL DEYİNCE OLDURAN YÜCE MEVLAYA ŞÜKÜRLER OLSUN .RABBİM AMERİKANIN KÖPEĞİ VE UŞAKLARINDAN ÜLKEMİZİ VE MİLLETİMİZİ KORUSUN İNŞ.

Tuğrul

Bu tip pravatörlerin tespiti halinde derhal kellesi alınmalıdır alçakların.
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