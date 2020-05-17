İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge

Bakanlığın valiliklere gönderdiği genelgede denetimlerin arttığı dönemlerde, trafik kazası sonucu meydana gelen can kayıplarında azalma olduğu, denetimlerin azaldığı dönemlerde ise can kayıplarının arttığı belirtildi. Genelgede trafik ekiplerinin özellikle şehirlerarası karayollarında ve şehir içi ana güzergâhlarda ekip ve yaya olarak görünür olması ve trafik denetimine dönük faaliyet göstermelerinin son derece önemli olduğu ifade edildi.

Genelgede, geçmiş yıllardan farklı olarak 1 Haziran - 1 Ekim tarihleri arasında uygulanacak 2020 yılı Yaz Trafik Tedbirlerinde; tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan yeni tip corona virüs (Covid-19) salgının yayılım hızını kontrol altında tutmaya yönelik trafik tedbirleri ile salgının yayılım hızının azalmasıyla birlikte normal hayata geçişe yönelik hareket tarzının bir bütün olarak ele alınması gerektiğine vurgu yapıldı.

Genelgede, karayollarında 1 Haziran - 1 Ekim tarihleri arasında uygulanacak "Yaz Trafik Tedbirleri" şu şekilde sıralandı:

Denetimlerde sosyal mesafeye dikkat çekilecek

Sosyal izolasyonu temine yönelik alınan tedbirlerin bir sonucu olarak şehir içi ana güzergahlarda ve şehirlerarası karayollarında seyreden araç sayısının azalması, ortalama hızların yükselmesine sebep olabileceği göz önünde bulundurularak; hız kontrolleri başta olmak üzere emniyet kemeri takma, cep telefonu kullanmama, yaya geçitlerinde yayalara yol verme, şerit kullanma, hatalı dönüşler gibi kural, yasaklama ve kısıtlamalara yönelik etkin, yoğun ve sürdürülebilir trafik denetimlerine ağırlık verilecek. Denetimlerde sosyal mesafeye dikkat edilecek.

Şehir içi ve şehir dışı ulaşımda toplu taşıma araçlarına/otobüslere getirilen %50 doluluk kriteri ve maske kullanımına ilişkin uygulamalar titizlikle takip edilecek.

Karma ekipler oluşturulacak

Ülke ve il genelinde polis ve jandarma trafik birimlerinin imkân ve kabiliyetlerinin zaman zaman belirli trafik denetim amaçlarına yönelik (özellikle şehirlerarası yollarda) olarak birleştirilecek. Böylelikle yol kullanıcılarının sürekli, etkili ve yoğun şekilde denetlenmeleri konusunda gerektiğinde ihtiyari olarak kurulacak "Karma Ekipler" aracılığıyla çok sayıda taşıt ve sürücünün denetlenmesi hedeflenecek.

Trafik polis ekipleri ile jandarma trafik timlerince müşterek yürütülen eş zamanlı yapılan şehir içi, şehirlerarası ve köy yollarında devamlılığı sağlanacak.

Trafik ekipleri görünür olacak

Trafik ekiplerinin, özellikle kazaların yoğun olduğu güzergâhlarda "Algılanan Yakalanma Riski Duygusu"nun geliştirilmesine yönelik olarak GÖRÜNÜR olmaları sağlanacak. Ayrıca yine bu amaca yönelik olarak hafta sonları idari birimlere ait resmi görev araçları, personeliyle birlikte önem arz eden noktalarda sabit ve seyir halinde görevlendirilecek.

Temmuz ve Ağustos ayında denetimler artırılacak

Koronavirüs (Covid-19) salgınının/bulaşının yayılım hızının kontrol etkisinin azalması ile birlikte tatil sezonunda özel taşıtlarla yapılan "seyahatlerin süresi ve mesafesinin artacağı" dikkate alınarak, özellikle Temmuz ve Ağustos aylarındaki olası kazaların en aza indirilmesine yönelik, tüm yolcu ve sürücülere yönelik trafik denetimleri artırılacak. Denetimler ile trafik kontrol noktalarında sosyal mesafeye dikkat edilerek yüz yüze iletişim kurulacak, "dikkat dağınıklığı veya uykusuzluk hali" bulunan sürücülerin dinlendirilmesi sağlanacak.